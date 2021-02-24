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Кременчук, Культура

У Кременчуці на території старого єврейського кладовища з'явиться меморіальний комплекс

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 961 Коментарів: 3

 

Комплекс має з'явитися у мікрорайоні Озерний 

На території колишніх артскладів на старому єврейському кладовищі планують збудувати меморіально-культовий комплекс. Відповідний проєкт рішення винесуть на найближчу сесію Кременчуцької міської ради. 


На старому єврейському кладовищі, що знаходиться на території колишніх артскладів, поховані доньки Раббі Нахмана із Брацлава, засновника брацлавського хасидизму. Представники єврейської громади пропонують встановити на місці їх поховань Меморіально-культовий комплекс. Проєктом передбачено спорудження огель-будинку на місці могил, створення меморіального парку, паломницького центру (розрахованого на 200 паломників) та благоустрій території навколо озера.


 


Згідно з проєктом рішення ініціатором створення комплексу виступає єврейське товариство «Релігійна громада іудеїв «Бейт ахаїм» та депутат Кременчуцької міської ради Ігор Шварцман.


Згідно з заявою оплату роботи бере на себе заявник.


 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: меморіальний комплекс Озерний
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Коментарі: 3

1 100
hunter:
Сьогодні, 14:21

"Проєктом передбачено спорудження огель-будинку на місці могил"

А что такое огель?Даже дядя гугл задумался.


3 0
308
Хатаб:
Сьогодні, 15:00

Невистачало нам ще тут хасидів-паломників як в Умані.



Цитата: hunter

"Проєктом передбачено спорудження огель-будинку на місці могил"

А что такое огель?Даже дядя гугл задумался.

Огель - місце захоронення праведника.


4 0
69
euroexpert:
Сьогодні, 15:12

Супер !!! Городок для афганцев и АТОшников уже построили.


7 0

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