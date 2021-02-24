У Кременчуці на території старого єврейського кладовища з'явиться меморіальний комплекс

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 961 Коментарів: 3

На території колишніх артскладів на старому єврейському кладовищі планують збудувати меморіально-культовий комплекс. Відповідний проєкт рішення винесуть на найближчу сесію Кременчуцької міської ради.





На старому єврейському кладовищі, що знаходиться на території колишніх артскладів, поховані доньки Раббі Нахмана із Брацлава, засновника брацлавського хасидизму. Представники єврейської громади пропонують встановити на місці їх поховань Меморіально-культовий комплекс. Проєктом передбачено спорудження огель-будинку на місці могил, створення меморіального парку, паломницького центру (розрахованого на 200 паломників) та благоустрій території навколо озера.









Згідно з проєктом рішення ініціатором створення комплексу виступає єврейське товариство «Релігійна громада іудеїв «Бейт ахаїм» та депутат Кременчуцької міської ради Ігор Шварцман.





Згідно з заявою оплату роботи бере на себе заявник.



