Дзюдоїсти з Кременчука розпочали рік з двох переможних турнірів

20 лютого вихованці «Кремень Дзюдо» розпочали довгоочікуваний змагальний сезон і взяли участь у двох турнірах з дзюдо. Про це «Телеграфу» розповів тренер Віталій Середа.
У Кривому Розі відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Кубок федерації Кривого Рогу» у якому змагались юнаки та дівчата 2008-2009 р.н. Почесними гостями турніру були: президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк та чемпіон світу Георгій Зантарая.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 11 міст країни. Спортсмени «Кремень Дзюдо» в складі якого змагались дзюдоїсти Кременчука, Козельщини та Недогарок вибороли такі нагороди:
А у Києві відбулася відкрита першість з дзюдо серед юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. Участь у змаганнях взяли близько 250 дзюдоїстів з різних міст країни. Двоє кременчужан завоювали бронзові нагороди: Роман Полівець (+90 кг) та Катерина Цвелих (48 кг).