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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дзюдоїсти з Кременчука розпочали рік з двох переможних турнірів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 365

 

Вітаємо наших юних спортсменів

20 лютого вихованці «Кремень Дзюдо» розпочали довгоочікуваний змагальний сезон і взяли участь у двох турнірах з дзюдо. Про це «Телеграфу» розповів тренер Віталій Середа.


 

 

У Кривому Розі відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Кубок федерації Кривого Рогу» у якому змагались юнаки та дівчата 2008-2009 р.н. Почесними гостями турніру були: президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк та чемпіон світу Георгій Зантарая.


 


У змаганнях взяли участь спортсмени з 11 міст країни. Спортсмени «Кремень Дзюдо» в складі якого змагались дзюдоїсти Кременчука, Козельщини та Недогарок вибороли такі нагороди:

  • 1 місце - Капуста Євгенія 57 кг
  • 2 місце - Сльота Сергій 50 кг
  • 5 місце - Крохмаль Іван 35 кг
  • 5 місце - Розова Іванна +57 кг
  • 7 місце - Адамчук Дмитро 46 кг

 

 


А у Києві відбулася відкрита першість з дзюдо серед юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. Участь у змаганнях взяли близько 250 дзюдоїстів з різних міст країни. Двоє кременчужан завоювали бронзові нагороди: Роман Полівець (+90 кг) та Катерина Цвелих (48 кг). 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо
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