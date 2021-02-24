Дзюдоїсти з Кременчука розпочали рік з двох переможних турнірів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 365

20 лютого вихованці «Кремень Дзюдо» розпочали довгоочікуваний змагальний сезон і взяли участь у двох турнірах з дзюдо. Про це «Телеграфу» розповів тренер Віталій Середа.





У Кривому Розі відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Кубок федерації Кривого Рогу» у якому змагались юнаки та дівчата 2008-2009 р.н. Почесними гостями турніру були: президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк та чемпіон світу Георгій Зантарая.









У змаганнях взяли участь спортсмени з 11 міст країни. Спортсмени «Кремень Дзюдо» в складі якого змагались дзюдоїсти Кременчука, Козельщини та Недогарок вибороли такі нагороди:

1 місце - Капуста Євгенія 57 кг

2 місце - Сльота Сергій 50 кг

5 місце - Крохмаль Іван 35 кг

5 місце - Розова Іванна +57 кг

Розова 7 місце - Адамчук Дмитро 46 кг





А у Києві відбулася відкрита першість з дзюдо серед юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. Участь у змаганнях взяли близько 250 дзюдоїстів з різних міст країни. Двоє кременчужан завоювали бронзові нагороди: Роман Полівець (+90 кг) та Катерина Цвелих (48 кг).



