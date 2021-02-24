За добу COVID-19 виявили у 5 850 українців, на Полтавщині – у 314

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Одужало за цей час 3 645 українців

5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 049 осіб;

виписано з лікарень – 2 470 осіб;

летальних випадків – 152;

одужало – 3 645 осіб;

здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 317 694 особи;

одужало – 1 155 422 особи;

летальних випадків – 25 461;

проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 595 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 42 191 (+96) жителів області, продовжують лікування 2 440 людей, зокрема 116 дітей.





Всього зареєстровано 964 летальні випадки, нових – 6 (Новосанжарський район – 2, Полтава – 2, Великобагачанський район та Горішні Плавні по 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 92.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 657 (+44);

Кременчук –5 831 (+16);

Горішні Плавні – 2 298 (+5);

Полтавський район – 1 876 (+6);

Миргород – 1 699 (+1);

Лубни – 1 434 (+7);

Лохвицький район – 1 217;

Зіньківський район – 1043;

Карлівський район – 943 (+3);

Пирятинський район – 806;

Котелевський район – 785 (+1);

Новосанжарський район – 767;

Глобинський район – 706;

Кременчуцький район – 706 (+2);

Диканський район – 641;

Шишацький район – 638;

Миргородський район – 631;

Хорольський район – 583;

Кобеляцький район – 577 (+1);

Гадяч – 546;

Решетилівський район – 544 (+3);

Чутівський район – 507;

Машівський район – 503;

Семенівський район – 448;

Великобагачанський район – 423;

Козельщинський район – 356;

Гадяцький район – 337;

Лубенський район –333 (+3);

Оржицький район – 277;

Гребінківський район – 256;

Чорнухинський район – 227.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



