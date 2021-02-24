Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 5 850 українців, на Полтавщині – у 314

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 119

 

Одужало за цей час 3 645 українців

5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 049 осіб;
  • виписано з лікарень – 2 470 осіб;
  • летальних випадків – 152;
  • одужало – 3 645 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 317 694 особи;
  • одужало – 1 155 422 особи;
  • летальних випадків – 25 461;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 547 випадків;
  • Вінницька область – 601 випадок;
  • Волинська область – 140 випадків;
  • Дніпропетровська область – 227 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 389 випадків;
  • Запорізька область – 156 випадків;
  • Івано-Франківська область – 600 випадків;
  • Київська область – 275 випадків;
  • Кіровоградська область – 58 випадків;
  • Луганська область – 51 випадок;
  • Львівська область – 287 випадків;
  • Миколаївська область – 204 випадки;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 92 випадки;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 136 випадків;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 361 випадок;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 235 випадків;
  • Черкаська область – 74 випадки;
  • Чернівецька область – 524 випадки;
  • Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 595 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 42 191 (+96) жителів області, продовжують лікування 2 440 людей, зокрема 116 дітей.


Всього зареєстровано 964 летальні випадки, нових – 6 (Новосанжарський район – 2, Полтава – 2, Великобагачанський район та Горішні Плавні по 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 92.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 657 (+44);
  • Кременчук –5 831 (+16);
  • Горішні Плавні – 2 298 (+5);
  • Полтавський район – 1 876 (+6);
  • Миргород – 1 699 (+1);
  • Лубни – 1 434 (+7);
  • Лохвицький район – 1 217;
  • Зіньківський район – 1043;
  • Карлівський район – 943 (+3);
  • Пирятинський район – 806;
  • Котелевський район – 785 (+1);
  • Новосанжарський район – 767;
  • Глобинський район – 706;
  • Кременчуцький район – 706 (+2);
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 638;
  • Миргородський район – 631;
  • Хорольський район – 583;
  • Кобеляцький район – 577 (+1);
  • Гадяч – 546;
  • Решетилівський район – 544 (+3);
  • Чутівський район – 507;
  • Машівський район – 503;
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 423;
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 337;
  • Лубенський район –333 (+3);
  • Оржицький район – 277;
  • Гребінківський район – 256;
  • Чорнухинський район – 227.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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