За добу COVID-19 виявили у 5 850 українців, на Полтавщині – у 314

Одужало за цей час 3 645 українців
5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 049 осіб;
- виписано з лікарень – 2 470 осіб;
- летальних випадків – 152;
- одужало – 3 645 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 317 694 особи;
- одужало – 1 155 422 особи;
- летальних випадків – 25 461;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 547 випадків;
- Вінницька область – 601 випадок;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 227 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 389 випадків;
- Запорізька область – 156 випадків;
- Івано-Франківська область – 600 випадків;
- Київська область – 275 випадків;
- Кіровоградська область – 58 випадків;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 287 випадків;
- Миколаївська область – 204 випадки;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 136 випадків;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 361 випадок;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 74 випадки;
- Чернівецька область – 524 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 595 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 42 191 (+96) жителів області, продовжують лікування 2 440 людей, зокрема 116 дітей.
Всього зареєстровано 964 летальні випадки, нових – 6 (Новосанжарський район – 2, Полтава – 2, Великобагачанський район та Горішні Плавні по 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 92.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 657 (+44);
- Кременчук –5 831 (+16);
- Горішні Плавні – 2 298 (+5);
- Полтавський район – 1 876 (+6);
- Миргород – 1 699 (+1);
- Лубни – 1 434 (+7);
- Лохвицький район – 1 217;
- Зіньківський район – 1043;
- Карлівський район – 943 (+3);
- Пирятинський район – 806;
- Котелевський район – 785 (+1);
- Новосанжарський район – 767;
- Глобинський район – 706;
- Кременчуцький район – 706 (+2);
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 638;
- Миргородський район – 631;
- Хорольський район – 583;
- Кобеляцький район – 577 (+1);
- Гадяч – 546;
- Решетилівський район – 544 (+3);
- Чутівський район – 507;
- Машівський район – 503;
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 423;
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 337;
- Лубенський район –333 (+3);
- Оржицький район – 277;
- Гребінківський район – 256;
- Чорнухинський район – 227.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.