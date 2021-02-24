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Надзвичайні новини

На набережній у Придніпровському парку гомінід застрелив лебедя

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 663 Коментарів: 2

 

Пораненого птаха намагались врятувати небайдужі містяни, але він все одно не вижив

На набережній у Придніпровському парку якийсь гомінід застрелив лебедя. Відео про пораненого птаха виклав у фейсбуці ввечері 23 лютого директор Міського саду Віталій Дедюрін.


 

Як виявилося, підстреленого лебедя знайшли містяни, він був знесилений та замерз. Небайдужі люди відігріли його, після цього він потрапив на лікування до Дедюріна. Птаху прострелили крило – там була глибока рана та перебита кістка. Врятувати лебедя не вдалося і цієї ночі він помер, бо, за словами Віталія Дедюріна, його поранення було несумісним з життям.



- Браконьеры, перед тем как взять ружье в руки и произвести выстрел, подумайте, на какую мучительную смерть вы обрекаете невинных птиц, – написав Віталій Дедюрін.


Директор Міського саду додав, що зараз дикі качки та лебеді масово збиваються у зграї, а недобросовісні мисливці вночі по них стріляють – адже на Дніпрі чути постріли.


Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, полювання у даний період заборонено. І навігація на Дніпрі закрита – перебувати на воді на маломірних суднах не можна.


Після вищезгаданої публікації до Придніпровського парку будуть наближені наряди Національної гвардії і поліції, а також водна поліція.


Правоохоронці мають велике прохання до мешканців Кременчука: якщо чуєте на Дніпрі постріли, не будьте байдужими, повідомляйте на лінію 102.


Нагадаємо, що зараз зграя лебедів живе біля набережної та острова Фантазія.


У Кременчуці труять собак: пильнуйте улюбленців на прогулянці
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug Відео: Віталій Дедюрін
Теги: лебеди выстрел набережная Приднепровский парк
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Коментарі: 2

65
ww:
Сьогодні, 12:07

Чи той лебідь комусь заважав?

А ми ще говоримо, що вуличних собак труять... Люди здичавіли. Лебідь навіть поряд з тим йолопом, який так вчинив, не був...


12 0
226
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:34

Цитата: ww

Чи той лебідь комусь заважав?

А ми ще говоримо, що вуличних собак труять... Люди здичавіли. Лебідь навіть поряд з тим йолопом, який так вчинив, не був...

як лебідь міг заважати? В країнах, що розвиваються, деяка категорія населення полюбляє розважатись таким чином - підстрелив птаха/звіра знач справжній "чоловік" мисливець. Це бидло просто застрягло в розвитку.


2 0

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