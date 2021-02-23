У Кременчуці труять собак: пильнуйте улюбленців на прогулянці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 757 Коментарів: 3

У Кременчуці труять собак. Про це попереджають у фейсбуці КП «Спецсервіс-Кременчук».





Прикрий випадок стався із домашньою собакою у центрі міста. Сьогодні, 23 лютого, зранку господарка побачила, що із собакою щось не те, зателефонувала сусідам та попросила їх про допомогу, адже сама ледве ходить. Сусіди терміново відвезли плеканку до ветклініки.





Лікарі повідомили, що собаку отруїли. Зараз вона лежить під крапельницею.





У Спецсервісі наголошують, що треба особливо пильно слідкувати за улюбленцями на прогулянці - аби нічого не підібрали з землі.





- При собі важливо мати піридоксин, дексаметазон, фуросемід, шприци. При перших ознаках отруєння (конвульсії, піна з рота) негайно зверніться до ветклініки або в «Спецсервіс» (якщо собака бездомна). Першу допомогу можете надати, увівши зазначені вище препарати, - йдеться у повідомленні.







