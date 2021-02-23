У Кременчуці труять собак: пильнуйте улюбленців на прогулянці

У Кременчуці труять собак. Про це попереджають у фейсбуці КП «Спецсервіс-Кременчук».
Прикрий випадок стався із домашньою собакою у центрі міста. Сьогодні, 23 лютого, зранку господарка побачила, що із собакою щось не те, зателефонувала сусідам та попросила їх про допомогу, адже сама ледве ходить. Сусіди терміново відвезли плеканку до ветклініки.
Лікарі повідомили, що собаку отруїли. Зараз вона лежить під крапельницею.
У Спецсервісі наголошують, що треба особливо пильно слідкувати за улюбленцями на прогулянці - аби нічого не підібрали з землі.