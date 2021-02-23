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Кременчук

У Кременчуці труять собак: пильнуйте улюбленців на прогулянці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 757 Коментарів: 3

 

При перших ознаках отруєння негайно зверніться до ветклініки

У Кременчуці труять собак. Про це попереджають у фейсбуці КП «Спецсервіс-Кременчук».


Прикрий випадок стався із домашньою собакою у центрі міста. Сьогодні, 23 лютого, зранку господарка побачила, що із собакою щось не те, зателефонувала сусідам та попросила їх про допомогу, адже сама ледве ходить. Сусіди терміново відвезли плеканку до ветклініки.


Лікарі повідомили, що собаку отруїли. Зараз вона лежить під крапельницею.


У Спецсервісі наголошують, що треба особливо пильно слідкувати за улюбленцями на прогулянці - аби нічого не підібрали з землі.


- При собі важливо мати піридоксин, дексаметазон, фуросемід, шприци. При перших ознаках отруєння (конвульсії, піна з рота) негайно зверніться до ветклініки або в «Спецсервіс» (якщо собака бездомна). Першу допомогу можете надати, увівши зазначені вище препарати, - йдеться у повідомленні.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: Спецсервіс-Кременчук собаки отруєння
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Коментарі: 3

879
почемучка:
Сьогодні, 16:27

Намордник рятує не тільки людей в даному випадку


6 3
63
ww:
Сьогодні, 17:31

То не люди, які таке роблять...  


1 0
15
Smoker:
Сьогодні, 17:42

Цитата: почемучка

Намордник рятує не тільки людей в даному випадку

в случае с домашним питомцем - да, а как быть с теми, кто "принадлежит" улице ?


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