Поліція розшукала 14-річну кременчужанку у Бердянську: мама хвилювалася

Поліцейські Полтавщини та Запоріжжя повернули додому неповнолітню кременчужанку, яку розшукували рідні. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Про зникнення 14-річної дівчини до Кременчуцького райуправлніння поліції 21 лютого повідомила її мама. Дівчина 18 лютого поїхала із Кременчука до друзів у Бердянськ і перестала виходити на зв'язок.
Із дівчиною все добре. Наразі кременчуцькі ювенальні поліцейські доставляють її додому, де передадуть батькам. Причини та обставини такої поведінки неповнолітньої з’ясовуються.
Поліція Полтавщини дякує колегам із Запоріжжя за надану допомогу у пошуку дитини.