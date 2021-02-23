Поліція розшукала 14-річну кременчужанку у Бердянську: мама хвилювалася

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 782

Дівчина поїхала до друзів і перестала виходити на зв'язок

Поліцейські Полтавщини та Запоріжжя повернули додому неповнолітню кременчужанку, яку розшукували рідні. Про це повідомляє пресслужба поліції.





Про зникнення 14-річної дівчини до Кременчуцького райуправлніння поліції 21 лютого повідомила її мама. Дівчина 18 лютого поїхала із Кременчука до друзів у Бердянськ і перестала виходити на зв'язок.





- Ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління зв’язалися із колегами Запорізької області, аби встановити місце перебування неповнолітньої. Сьогодні, 23 лютого, колеги із Запоріжжя встановила місце перебування дівчини та повідомила нам. З’ясувалось, що дитина дійсно перебувала у Бердянську у своєї подруги, повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини Іван Жук.





Із дівчиною все добре. Наразі кременчуцькі ювенальні поліцейські доставляють її додому, де передадуть батькам. Причини та обставини такої поведінки неповнолітньої з’ясовуються.





Поліція Полтавщини дякує колегам із Запоріжжя за надану допомогу у пошуку дитини.