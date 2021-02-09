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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

В конце рабочего дня: возле острова Фантазия заметили лебедей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 628 Коментарів: 1

На видео попала целая стая птиц

В Кремечуге в районе набережной Днепра горожане заметили стаю лебедей и сняли их на видео. Птицы плавали и ныряли около льдин возле острова Фантазия.


Автор видео – кременчужанка Анна Васенко.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: лебеди Днепр остров Фантазия лед

Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 18:20

за них уже несколько дней пишут.


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