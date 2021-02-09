В конце рабочего дня: возле острова Фантазия заметили лебедей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 628 Коментарів: 1

В Кремечуге в районе набережной Днепра горожане заметили стаю лебедей и сняли их на видео. Птицы плавали и ныряли около льдин возле острова Фантазия.





Автор видео – кременчужанка Анна Васенко.



