У Кременчуці поліція затримала банду офісних крадіїв

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У Кременчуці поліція затримала банду офісних крадіїв, повідомляє пресслужба поліції.





У причетності до скоєння злочинів підозрюють трьох кременчужан 43, 38 та 30 років. Поліція перевіряє фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавщини та сусідніх областей.





- Кременчужани ретельно готувалися до скоєння кожного злочину - використовували спеціальну техніку та інструменти для проникнення до офісних приміщень. Діяли швидко та зникали з місця події до прибуття охорони, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління Юрій Трембіцький.





Правоохоронці провели ряд обшуків за адресами проживання фігурантів та в автомобілях, які вони використовували під час скоєння злочинів. Слідчі вилучили рації, спеціальні прилади, призначені для зривання ґрат та сейфів, наркотичні речовини, зброя, гроші та ряд інших речових доказів.





Усім фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщень (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України). На часі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Тривають слідчі дії.



