В Миргороді поліцейські викрили двох наркотоваришів, які напродавали на 450 тисяч гривень

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 290

Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна

На Полтавщині поліцейські викрили двох товаришів у системному збуті наркотиків та психотропів, повідомляє пресслужба поліції.





Наркотики та психотропи спільники збували безконтактним методом на території області та пропонували своїм клієнтам широкий їх спектр. Вартість вилучених у них речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 450 тисяч гривень.





Працівники полтавського управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про незаконну діяльність двох мешканців Миргорода у грудні.





За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області Сергія Циганенка, 25-ти та 29-річні наркоділки налагодили канал збуту через інтернет:

«Правопорушники приймали замовлення, пакували заборонені речовини на дрібні дози та робили закладки на території міста та прилеглих населених пунктах. Координати з місцем знаходження речовин надсилали клієнтам після перерахування грошей за товар на електронні гаманці».





Правоохоронці провели кілька санкціонованих обшуків, під час яких виявили пакети з амфетаміном, канабісом, «Альфа PVP» та пігулки екстазі. Також вилучили електронні ваги, мобільні телефони, листівки з рекламою наркокрамниці, банківські картки та фасувальні матеріали. Крім того, правоохоронці встановили місця закладок, які зловмисники вже встигли зробити.





Наразі обом чоловікам слідчі поліції готуються вручити підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.





За чинним законодавством зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.



