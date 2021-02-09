6 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, також захворів 14-річний підліток

Вчора, 21:37 Переглядів: 416

Сьогодні, 11 лютого, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли дві жінки віком 68 та 69 років та три чоловіки віком від 34 до 59 років, також захворів 14-річний підліток. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало два пацієнти.



Всього зареєстровано 5766 випадків. Одужало 5451. Померло 160