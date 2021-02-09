Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
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Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

6 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, також захворів 14-річний підліток

Вчора, 21:37 Переглядів: 416

 

Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти

Сьогодні, 11 лютого, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли дві жінки віком 68 та 69 років та три чоловіки віком від 34 до 59 років, також захворів 14-річний підліток. Із вперше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало два пацієнти.


Всього зареєстровано 5766 випадків. Одужало 5451. Померло 160

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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