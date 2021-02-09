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Синоптики попередили: у Кременчук повертаються люті морози

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 926 Коментарів: 1

Найближчими днями можливі сильні вітри та заметілі

Полтавський гідрометцентр попереджає про різке зниження температури повітря найближчими днями на території Полтавської області, зокрема, і у Кременчуці. Така екстремальна погода пов'язана з вторгненням холодного арктичного фронту.


У другій половині дня 12 лютого та впродовж 13 лютого очікуються морози: наприкінці дня 12 лютого до -10°С, 13 лютого до -15°С.


Також у п'ятницю, 12 лютого, та у вихідні, 13 та 14 лютого, у Кременчуці розгуляється сильний вітер, до 24 м/с, можливі снігопади. Одягайтеся тепліше.


14-19 лютого зберігатиметься холодна погода з температурою вночі -12...-17°С, а при проясненнях місцями до -22°С, денна температура -9...-14°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз похолодание зима ветер снегопад

Коментарі: 1

407
Nik:
Сьогодні, 07:14

Оце так вхурделить!


6 1

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