Від кулі снайпера загинув боєць з Полтавщини Олександр Глушко

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Зранку 11 лютого на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко. За інформацією пресцентру штабу ООС, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве. Військовий загинув у день, коли на Донбас приїхав Президент Володимир Зеленський, у цій поїздці його супроводжують посли країн Великої сімки.



У результаті пострілу Олександр Глушко отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.



На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.





Зазначимо, що Олександр Глушко родом з села Рунівщина Полтавського району. Боєць служив в інженерно-саперному взводі.





За попередньою інформацією з бійцем прощатимуться у суботу, 13 лютого, біля Полтавської обласної державної адміністрації.





Від початку 2021 року, за даними пресцентру штабу ООС від кулі снайпера загинули четверо українських воїнів: Олег Андрієнко — воїн 37-го окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Олександр Отрєп’єв, молодший сержант 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Роман Дзюбенко та старший матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко.