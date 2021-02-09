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Кременчук, Полтавщина

Від кулі снайпера загинув боєць з Полтавщини Олександр Глушко

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 725 Коментарів: 7

 

Наші військові відкрили вогонь у відповідь

Зранку 11 лютого на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко. За інформацією пресцентру штабу ООС, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве. Військовий загинув у день, коли на Донбас приїхав Президент Володимир Зеленський, у цій поїздці його супроводжують посли країн Великої сімки.


У результаті пострілу Олександр Глушко отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю. 

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.


Зазначимо, що Олександр Глушко родом з села Рунівщина Полтавського району. Боєць служив в інженерно-саперному взводі.


За попередньою інформацією з бійцем прощатимуться у суботу, 13 лютого, біля Полтавської обласної державної адміністрації. 


Від початку 2021 року, за даними пресцентру штабу ООС від кулі снайпера загинули четверо українських воїнів: Олег Андрієнко — воїн 37-го окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Олександр Отрєп’єв, молодший сержант 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Роман Дзюбенко та старший матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Дмитро Власенко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО ООС загинув

Коментарі: 7

2 657
zzzzzz:
Сьогодні, 08:14

Еще двое

Двое украинских воинов погибли на Донбассе

3 2
663
evil:
Сьогодні, 08:44

Цитата: zzzzzz

Еще двое

Двое украинских воинов погибли на Донбассе

Вульвавод этого не видит. На него постоянно надевают бабушкины очки. Из-за этого видимость ограниченная...

 

Светлая память воину!


5 2
462
Кавоман:
Сьогодні, 08:45

А що там чутно від говнокомандувача?


5 3
2 657
zzzzzz:
Сьогодні, 08:56

Цитата: Кавоман

А що там чутно від говнокомандувача?

У него перемирие и война в голове закончилась, благодаря белому порошку



А ще він запитує у Байдена, чому ми досі покупаємо електроенергію у агресора?


6 4
10
V1nni:
Сьогодні, 08:59

Підіть та спиніть ту війну, воїни.

Краще було, коли кожен день десятки бійців гинули на передовій? Кожного втраченого дуже шкода, але щоб ви там не казали - один загиблий краще десяти. Хоча так казати дуже неправильно, але факт є фактом.

Світлої пам'яті воїну, та співчуття рідним.


3 6
663
evil:
Сьогодні, 09:18

Цитата: V1nni
Підіть та спиніть ту війну, воїни.

Мы в отличие от вашего квартального придурка реально оцениваем ситуацию. Как ваша Моника Зеленски, карликовому плешивому недоимператору в глаза не заглядывали, и не рассказывали что "увидели там желание закончить войну".

Это не мы отводили войска от укрепленных стратегических позиций. Это делал ваш сракокомандующий.

Это не мы гнусавым голосом простуженной крысы рассказывали что там, на Донбассе не реальные обстрелы, а так, "хтось пострілює"...

И Журавля не мы бросали раненого...Это делала квартальная крыса...

И продажных кремлевских фсб-шных мразей в офис пре**здента не мы устраивали...


3 1
2 657
zzzzzz:
Сьогодні, 09:25

Цитата: evil
от вашего
та то бот звичайний, не зважайте на то волання про просто пєрєстать стрєлять. Цюцюрковий піаніст вже два роки всіх на всіх міняє....



Реакція від броніносця така- Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ. От і все, ніяких заяв від шмарклі по скликанню совбеза не буде, Бо то є шмаркля. А хлопці будут гинути. Какаяразніца.....


4 0

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