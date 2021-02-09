Кременчук отримав 1,5 млн грн освітньої субвенції: частина піде на приватний інклюзивний заклад

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 394

На початку 2021 року Кременчук отримав близько 1,5 млн грн освітньої субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру №1*, де допомагають здобувати освіту дітям з особливими освітніми потребами.





Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «ЛАЙФ СКУЛ» звернувся з письмовою заявою до департаменту освіти Кременчука, аби отримати частину виділеної субвенції. У зв’язку з тим, що на державному рівні прийняте рішення про фінансування і приватних закладів з інклюзивною формою навчання, у 2021 році «ЛАЙФ СКУЛ» частково профінансують (у сумі 142 225 гривень).





Щоб даний приватний заклад міг отримати зазначену суму, виконком Кременчуцької міськради повинен здійснити перерозподіл отриманих від держави коштів та спрямувати необхідну суму на фінансування «ЛАЙФ СКУЛ». Відповідний проєкт рішення підготували на наступну сесію Кременчуцької міськради. Решта ж коштів піде на забезпечення в повному обсязі діяльності інклюзивно-ресурсного центру.





*Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр №1» створили у 2018 році, він знаходиться на проспекті Свободи, 106. У центрі працюють два практичні психологи, вчитель-дефектолог, два вчителі-логопеди, вчитель-реабілітолог. Туди можуть звертатися батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг.





На сьогодні на обліку при ІРЦ Кременчука перебуває 704 дітей, з них дітей шкільного віку – 304, дошкільного – 400. Зараз відвідують корекційно-розвиткові заняття в центрі 40 дітей з ООП.