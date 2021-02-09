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На Полтавщині батька, який вбив 6-місячного сина, відправили за ґрати на 13 років

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 271

Зловмисник багато разів вдарив дитину по голові

На Полтавщині батька, який вбив 6-місячного сина, відправили за ґрати на 13 років. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області. 


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Трагедія сталася 4 листопада 2019 року. 22-річний мешканець Лубенського району був п'яний та під дією наркотиків. Молодик побив кулаками дитину по голові, завдавши не менше 9 ударів. Мати хлопчика, яка повернулася додому і побачила, що малюк не дихає, викликала фельдшера, однак той лише констатував смерть.


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За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала закрита черепно-мозкова травма з переломом кісток склепіння та основи черепа, що супроводжувалося крововиливами в мозок.


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Свою вину у вчиненні злочину батько не визнав, заперечував що бив сина, проте експертиза показала зворотнє.

Чоловіка судити за умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: смерть вбивство дитина

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