На Полтавщині батька, який вбив 6-місячного сина, відправили за ґрати на 13 років

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 271

На Полтавщині батька, який вбив 6-місячного сина, відправили за ґрати на 13 років. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.









Трагедія сталася 4 листопада 2019 року. 22-річний мешканець Лубенського району був п'яний та під дією наркотиків. Молодик побив кулаками дитину по голові, завдавши не менше 9 ударів. Мати хлопчика, яка повернулася додому і побачила, що малюк не дихає, викликала фельдшера, однак той лише констатував смерть.





За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала закрита черепно-мозкова травма з переломом кісток склепіння та основи черепа, що супроводжувалося крововиливами в мозок.





Свою вину у вчиненні злочину батько не визнав, заперечував що бив сина, проте експертиза показала зворотнє.

Чоловіка судити за умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі.