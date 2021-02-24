«На лінії життя»: у Кременчуці відкривається виставка присвячена військовим медикам

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Виставка буде відкрита у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

У четвер, 25 лютого, о 10.00 відкриють виставку з фондів Кременчуцький військово-історичний музей «На лінії життя». Виставка діятиме у Кременчуцькому міському краєзнавчому музеї.





Виставка присвячена військовим медикам - Заслуженим лікарям України.



