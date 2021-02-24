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Кременчук, Культура, Афіша

«На лінії життя»: у Кременчуці відкривається виставка присвячена військовим медикам

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 306

 

Виставка буде відкрита у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

У четвер, 25 лютого, о 10.00 відкриють виставку з фондів Кременчуцький військово-історичний музей «На лінії життя». Виставка діятиме у Кременчуцькому міському краєзнавчому музеї.


Виставка присвячена військовим медикам - Заслуженим лікарям України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка військові медики
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