«На лінії життя»: у Кременчуці відкривається виставка присвячена військовим медикам

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Виставка буде відкрита у Кременчуцькому краєзнавчому музеї
У четвер, 25 лютого, о 10.00 відкриють виставку з фондів Кременчуцький військово-історичний музей «На лінії життя». Виставка діятиме у Кременчуцькому міському краєзнавчому музеї.
Виставка присвячена військовим медикам - Заслуженим лікарям України.