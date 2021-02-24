Коли у Кременчуці з'являться лікарняні

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 028 Коментарів: 2

У Першій міській лікарні пацієнту порадили чекати до травня, натомість керівник управління охорони здоров’я Максим Середа прогнозує, що проблема вирішиться у березні

22 лютого до редакції ТЪ зателефонував наш читач Олександр та розповів про те, що не зміг оформити листок непрацездатності у Першій міській лікарні імені Богаєвського.





- Не можу отримати лікарняний, замість нього дали якийсь папірець, за ним не нараховують гроші. Спочатку сказали – прийдіть 15 числа, потім – прийдіть 21. Тепер кажуть – аж у травні. Я витратив 3 тисячі на лікування, а тут ще й гроші свої отримати не можу! Причому у районній лікарні лікарняні видають, а у Першій міській – ні! – сказав Олександр.





Нагадаємо, 1 лютого на нашому сайті ми публікували матеріал про те, що «лікарняні» листки закінчилися по всій Україні, і поки що людям видають лише довідки про тимчасову непрацездатність.





«ТелеграфЪ» зв'язався з Центральною районною лікарнею, але там нам відповіли, що у медзакладі використовують листки непрацездатності, які залишилися зі старих запасів. Нові бланки до ЦРЛ не надходили, як і до інших медустанов на Полтавщині.





Чому чоловікові порадили чекати аж до травня? І чи є якісь зрушення щодо постачання бланків лікарняних? Ці питання ТЪ адресував керівнику міського управління охорони здоров’я Максиму Середі.









Пан Середа розповів, що невелику кількість листків непрацездатності – кілька сотень – перерозподілили для Полтавщини з Харківської області. Їх будуть насамперед видавати вагітним жінкам та пацієнтам, які перебували на лікуванні та померли. Точної інформації, коли Кременчук отримає нові бланки лікарняних, наразі так і немає.





- Враховуючи досвід минулих років (це вже не перший раз таке сталося у нашій країні), в основному перебої з лікарняними виникають раз у 2-3 роки, у середньому на строк 2 місяці (тобто від 1,5 до 2,5 місяців), - коментує Максим Середа.





За його прогнозами, листки непрацездатності мають з'явитися у березні. Щойно Міністерство охорони здоров'я закупить друковані бланки і вони надійдуть до Полтави, Кременчук негайно надішле за ними машину, яка доправить листки непрацездатності до нашого міста.