По всій Україні закінчилися «лікарняні» листки

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 777

Кременчужанка Тетяна у четвер, 28 січня, у поліклініці на Молодіжному намагалася оформити лікарняний, проте почула від лікаря, що листків непрацездатності наразі немає. Тетяні видали довідку про тимчасову непрацездатність, яка не є фінансовим документом – на її основі неможливо отримати лікарняні виплати. Вона лише є підтверджуючим документом для роботодавця, що людина з поважної причини відсутня на роботі.



Також у поліклініці Тетяна дізналася, що зазвичай медзаклади отримують листа, у якому їх попереджають, що листки непрацездатності певний час не надходитимуть. Тоді лікарі намагаються їх економити, зокрема, щоб видати за необхідності жінкам, які народили. Але на цей раз таких листів не надходило, і коли бланки лікарняних з'являться, невідомо.



Аби з'ясувати ситуацію, Тетяна зателефонувала на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. Там їй відповіли, що департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА має надати заявку, щоб бланки виділили на Полтавську область. Але замовлень від нього МОЗ не отримало, і кременчужанку перенаправили на Полтаву.



В обласному департаменті охорони здоров'я їй повідомили, що надана Тетяні інформація від МОЗ не відповідає дійсності, бо з департаменту листки непрацездатності замовили давно. Також вона поспілкувалася з людиною, яка у департаменті відповідальна за дане питання, він направляє вже третій лист на Міністерство охорони здоров'я, проте ситуація не зрушує з мертвої точки.



З отриманою інформацією кременчужанка знову звернулася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, але почула, що, по-перше, перед нею не мають звітувати, а, по-друге, порадили оформити скаргу.



Це кременчужанку обурило: адже вона сплачує податки, то чому державна установа відмовляється надати відповідь на її запитання?! Тоді Тетяна подзвонила на гарячу лінію прем'єр-міністра України, але там лише здивувалися її розповіді щодо відсутності листків непрацездатності, наче перший раз про це чують.





Після цього Тетяна зателефонувала до редакції ТЪ, щоб поділитися своєю історією.



І як виявилося, вона не єдина, хто стикнувся з такою проблемою. За словами керівника міського управління охорони здоров’я Максима Середи, аналогічна ситуація зараз по всій країні: листки непрацездатності закінчилися приблизно наприкінці грудня – Міністерство охорони здоров'я вчасно не замовило друк цього документу. І вже не вперше: наприклад, у 2015 та 2018 роках подібне траплялося – тоді бланків не було два місяці.



Зараз достеменно невідомо, коли вони надійдуть до медустанов. Спочатку бланки отримають обласні департаменти охорони здоров'я, а потім – лікарні області.



Але пан Середа запевнив, що, як тільки листки непрацездатності з'являться в медустановах Кременчука, на них замінять усі довідки про тимчасову непрацездатність. І тоді люди зможуть отримати лікарняні виплати, які їм нарахували.