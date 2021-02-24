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На Полтавщині затримали вбивцю жінки з Дніпропетровській області

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 595

 

Чоловіка затримали у Миргороді

На Полтавщині затримали вбивцю жінки з Дніпропетровській області. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, вбивство сталося 21 лютого у Новомосковську. 


50-річний чоловік, який раніше був судимий за умисне вбивство, гостював у своєї 50-річної подруги. Під час вживання алкоголю вони посварилися, і гість зарізав господарку дому, забрав її речі та втік з міста. 


Чоловіка затримали у Миргороді на залізничному вокзалі та передали колегам з Дніпропетровщини. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: вбивство
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