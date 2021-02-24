На Полтавщині затримали вбивцю жінки з Дніпропетровській області

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 595

На Полтавщині затримали вбивцю жінки з Дніпропетровській області. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, вбивство сталося 21 лютого у Новомосковську.





50-річний чоловік, який раніше був судимий за умисне вбивство, гостював у своєї 50-річної подруги. Під час вживання алкоголю вони посварилися, і гість зарізав господарку дому, забрав її речі та втік з міста.





Чоловіка затримали у Миргороді на залізничному вокзалі та передали колегам з Дніпропетровщини. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.