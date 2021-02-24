«Класика - мій коник»: Тетяна Рагозіна дала фору молодим спортсменкам у Карпатах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 361

У селі Явора Львівської області відбувся командний чемпіонат України з лижних гонок серед ветеранів. Змагання проходили з 8 до 11 лютого на території Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ. Участь у змаганнях взяли чоловіки та жінки віком від 30 до 80 років і старші з 11 областей України. Полтавщину, через хворобу, представила неповна команда спортсменів. Проте це не стало на заваді, щоб дати фору молодим спортсменам.





Ліворуч: Іван Кашуба (Котельва), Володимир Москаленко (Полтава), Аркадій Корольов (Кременчук), Тетяна Рагозіна (Кременчук), Володимир Тищенко (Полтава), Олександр Тищенко (Полтава)





У перший день змагань, 9 лютого, відбулася гонка класичним стилем, у якій чоловіки 30-59 років бігли 15 км, 60-69 років - 10 км 70-79 років - 5 км, 80 і старші - 3 км, а жінки 30-59 років бігли 10 км, 60-69 років - 5 км, 70-79 років - 5 км, 80 і старші - 3 км. Наступного дня відбулася гонка вільним стилем, а 11 лютого учасники змагань взяли участь в естафеті 4х5 км для чоловіків та 2х3 км для жінок.





Кременчужанка Тетяна Рагозіна виграла не лише у своїй віковій категорії, а й обійшла молодших суперниць, де була на голову вище за них.





- Класика - мій коник. Мені було дуже важливо виступити краще не лише в своїй категорії, а й бути абсолютно кращою серед інших категорій. Я ще у школі бігала класичним стилем. Багато років техніку відпрацьовували, - поділилася Тетяна.





У такій казці оселилися спортсмени





Кращими у своїй категорії були і полтавці: Володимир Москаленко (категорія 75-79 років) та Володимир Тищенко (до 30 років).

Результат естафети для Тетяни не увійшов у загальний результат, оскільки не набралося спортсменів для естафети. Наша спортсменка пробігла особисто для себе й показала відмінний результат, завоювавши золоті нагороди.





Тетяна Рагозіна поділилася секретом, як їй вдається перемагати, адже у Кременчуці майже немає снігу й можливості тренуватися на лижах.





- У нас є лижі-ролери. Дуже схожі рухи, робота рук, ніг, спини. Щойно сходить сніг і відкривається чистий асфальт - ми одразу переходимо на лижі-ролери. У Кременчуці ми лише з чоловіком тренуємося на лижах-ролерах. Цей рік я відкатала, хоча це небезпечно, по наших дорогах. Водії нагліють: притискають, сигналять, обганяють, майже «облизують». Хтось із захопленням кричить із вікна автомобіля: «Класно!». Я сама по собі невеличкого зросту, а на дорозі взагалі погано помітна, - зазначила Тетяна.









А вже 24 лютого у Сумах стартує чемпіонат України серед ветеранів, де також кременчужанка Тетяна Рагозіна візьме участь у змаганнях.