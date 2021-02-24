«Класика - мій коник»: Тетяна Рагозіна дала фору молодим спортсменкам у Карпатах

У селі Явора Львівської області відбувся командний чемпіонат України з лижних гонок серед ветеранів. Змагання проходили з 8 до 11 лютого на території Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ. Участь у змаганнях взяли чоловіки та жінки віком від 30 до 80 років і старші з 11 областей України. Полтавщину, через хворобу, представила неповна команда спортсменів. Проте це не стало на заваді, щоб дати фору молодим спортсменам.
Ліворуч: Іван Кашуба (Котельва), Володимир Москаленко (Полтава), Аркадій Корольов (Кременчук), Тетяна Рагозіна (Кременчук), Володимир Тищенко (Полтава), Олександр Тищенко (Полтава)
У перший день змагань, 9 лютого, відбулася гонка класичним стилем, у якій чоловіки 30-59 років бігли 15 км, 60-69 років - 10 км 70-79 років - 5 км, 80 і старші - 3 км, а жінки 30-59 років бігли 10 км, 60-69 років - 5 км, 70-79 років - 5 км, 80 і старші - 3 км. Наступного дня відбулася гонка вільним стилем, а 11 лютого учасники змагань взяли участь в естафеті 4х5 км для чоловіків та 2х3 км для жінок.
Кременчужанка Тетяна Рагозіна виграла не лише у своїй віковій категорії, а й обійшла молодших суперниць, де була на голову вище за них.
У такій казці оселилися спортсмени
Кращими у своїй категорії були і полтавці: Володимир Москаленко (категорія 75-79 років) та Володимир Тищенко (до 30 років).
Результат естафети для Тетяни не увійшов у загальний результат, оскільки не набралося спортсменів для естафети. Наша спортсменка пробігла особисто для себе й показала відмінний результат, завоювавши золоті нагороди.
Тетяна Рагозіна поділилася секретом, як їй вдається перемагати, адже у Кременчуці майже немає снігу й можливості тренуватися на лижах.
А вже 24 лютого у Сумах стартує чемпіонат України серед ветеранів, де також кременчужанка Тетяна Рагозіна візьме участь у змаганнях.