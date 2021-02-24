Засікайте 10 років: на Полтавщині до в'язниці відправили ґвалтівника-рецидивіста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 425

Збоченець напав на дівчину у потязі через два тижні після виходу з тюрми

На Полтавщині до в'язниці відправили серійного ґвалтівника. Про це йдеться у рішенні Полтавського районного суду Полтавської області.





43-річний зловмисник, який до того двічі був судимий за зґвалтування та щойно вийшов з тюрми, напав на 18-річну дівчину 19 лютого у потязі сполученням «Полтава - Кобеляки - Ромодан». Погрожуючи ножем, чоловік змусив дівчину вийти з ним з потяга. Під час нападу, постраждала розмовляла зі своїм товаришем по телефону. Зловмисник не закінчив виклик, коли забрав телефон у жертви, тож її друг міг чути, як подруга плаче та вмовляє відпустити її. Хлопець подзвонив до поліції.





Проте збоченець таки вимкнув телефон дівчини. Зловмисник відвів дівчину у ліс та зґвалтував, а потім змусив поїхати до нього додому, де зробив це ще раз. Після скоєного чоловік відвів свою жертву на зупинку та відпустив. Коли дівчина увімкнула телефон, їй одразу почали дзвонити правоохоронці.









Постраждала написала заяву, знайшла у собі сили та погодилася на слідчий експеримент: показала де саме це відбувалося та розповіла усі деталі.





Зловмисник у суді свою вину заперечував, розповідав, що усе було за згоди дівчини, і, мовляв, вона першою до нього підійшла в взагалі була п'яна. Окрім того, нападник після затримання дзвонив дівчині та її товаришу, представляючись адвокатом.





Під присягою і мати ґвалтівника розповіла, що навіть на неї «покушався сексуально».





Олександр Назаренко разом з матір'ю. Фото: видання «Полтавщина»





Дала покази і таксистка, яка підвозила чоловіка. Вона розповіла, що той розпитував у неї особисті дані, був нав`язливим та хотів продовжити знайомство. Жінка сказала, що боялася його, бо той телефонував до неї, просився в гості, став переслідувати її та її дитину.





Зловмисника судили за погрозу вбивством (ст.129 ККУ), пограбування (ст.186 ККУ) та зґвалтування, вчинене особою, яка до цього вчиняла злочин проти статевої свободи (ст. 152 ККУ). Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.