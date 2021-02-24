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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

2 березня у Кременчуці святкуватимуть Всесвітній день письменника

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 132

 

Захід пройде у вітальні Центральної міської бібліотеки на вулиці Європейскій

У вівторок, 2 березня, кременчужан кличуть на свято Всесвітнього дня письменника «Натхненні словом», що пройде у вітальні Центральної міської бібліотеки на вулиці Європейскій.


Запрошені наші письменники, будемо читати вірші, співати, святкувати, – йдеться в анонсі заходу.


Де: ЦМБ на вулиці Європейскій 66/13.

Коли: о 16.00.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 4hvylia.com
Теги: писатели библиотека праздник
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