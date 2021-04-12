На Шишаччині впіймали крадія-байкера

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 113

Чоловік вкрав з гаража «ІЖ-56» з коляскою

7 квітня за допомогою до поліції звернувся житель Шишацької територіальної громади, у якого з гаража на дачі викрали мотоцикл «ІЖ-56», повідомляє пресслужба поліції.





Правоохоронці упродовж доби встановили місце знаходження мотоцикла та чоловіка, причетного до його угону. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який припаркував мотоцикл на своєму ж подвір’ї.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого з проникненням у приміщення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.



Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.