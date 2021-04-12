На добудову фонтану в парку «Придніпровський» у Кременчуці нема грошей — і невідомо, коли з'являться

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 189

Коли поновиться будівництво фонтану на центральній алеї парку «Придніпровський»? Це запитання адресував ТЪ меру Кременчука Віталію Малецькому після засідання виконкому.





- Коли почне перевиконуватися міський бюджет, і в нас залишатимуться кошти після фінансування медицини, фінансування першочергових міських програм, - заявив мер.





Тим часом фонтан за парканчиком перетворюється на клумбу - потім обов'язково виникнуть додаткові роботи, і об'єкт здорожчає... так буває з усіма довгобудами





Нагадаємо, попри дефіцитний бюджет, у якому немає грошей на міські довгобуди, міська рада у 7 разів (до 20,9 млн грн) збільшила видатки на свій піар — на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», при цьому 8,6 млн призначені на друк та розповсюдження газети «Кременчуцькі новини».



