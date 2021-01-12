Газета для мера Кременчука за 8,65 млн грн: оголосили тендер на друк за гроші громади міста

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 597 Коментарів: 4

Попри дефіцитний бюджет міста на 2021 рік, мерія — з легкої руки депутатів — не відмовилися від коштовного піару

Комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», доки всі готували холодець та олів'є, 31 грудня оголосила тендер на друк та розповсюдження газети «Кременчуцькі новини». Інформація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. «Безкоштовну» газету, за яку насправді платитимуть кременчужани за рахунок податків у міський бюджет, хочуть видавати другий рік поспіль накладом 44 тисячі примірників.

Що замовляють за кошти платників податків:

Обсяг – 16 шпальт.

Разовий тираж газети – 44 000 примірників.

Кількість тиражів – орієнтовно 52.

Формат 60х84/4.

Формат після обрізу – 400х280 мм.

Фарбність – (4+4). Папір газетний щільністю 45 г/м2.

Мова: українською мовою.





У додатку — перелік 7072 адрес (і багатоквартирні будинки, і індивідуальні), куди будуть доставляти «безкоштовну» газету. За якими критеріями складався цей перелік — абсолютно не зрозуміло.





Аукціон призначений на 9 березня.







Очікувана вартість закупівлі — 8,65 млн грн. Ціна дещо знижена порівняно з минулим роком (тоді очікувана вартість закупівлі склала 9,3 млн грн), але в умовах дефіциту міського бюджету, який фінансисти оцінили у 236 млн грн, коштовний піар за гроші громади виглядає як цинічне марнотратство. Проте більшість депутатів на бюджетній сесії міськради проголосувала за цей коштовний піар, виділивши на підтримку інформаційної діяльності КТРК 21 млн грн з міського бюджету.

Газета публікує винятково позитивні матеріали про роботу мера та його команди, водночас замовчуючи суспільно важливі та гострі теми. Наприклад, жодного рядка — про підвищення тарифів на опалення у місті (а це рішення ухвалював виконком на чолі з мером); жодного рядка — про підвищення тарифів на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал» або проблеми із виплатою зарплат бюджетникам чи працівникам комунальних підприємств...

Повний ігнор аудиту

Нагадаємо, у минулому році КТРК визнала переможцем закупівлі ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» - те саме видавництво, яке друкує провладну газету «Автограф». ТЪ писав про те, що переможця визнали неправомірно: через порушення у ході закупівлі КТРК мала б скасувати тендер.

Держаудитслужба провела моніторинг закупівлі — і дійшло того ж висновку, що й ми та звернулася з вимогою розірвати угоду на друк та розповсюдження газети. Проте КТРК (вірогідно, не без згоди мерії) дану вимогу проігнорувала — договір не розірвала і витратила гроші на друк та розповсюдження газети. Аудит чомусь не наполягав на виконанні власного припису.

У 2020 році Кременчуцька місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кременчуцької міської ради та комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» під час проведення закупівлі на друк газети. А також в ході використання бюджетних коштів з 2016 року.

Та доки правоохоронці розслідують справу — мерія з депутатами (тепер уже нового скликання) продовжує тринькати гроші на газету. Хоча їх можна було б спрямувати на інші потреби. Наприклад, на програму підтримки ОСББ у цьому році депутати не заклали жодної копійки. На капітальний ремонт доріг заклали усього 3 млн грн — майже втричі менше, ніж на газету.

Під час бюджетної сесії міськради депутатка Лариса Гориславець у своєму запиті нагадала колегам і про кримінальну справу, і про те, що КТРК не виконала вимоги Держаудитслужби та вимагала провести перевірку з цього приводу, взяти пояснення у директора КТРК Сергія Перепелятника. Та депутати більшістю не підтримали її запит.

Втім, його мають розглянути як звернення - і надати відповідь заявниці. Тож далі буде.

Газета мерії як корупційна схема





Низка антикорупційних громадських організацій («Антикорупційний штаб», «Коаліція антикорупційних громадських організацій», «Разом проти корупції») підготувала рейтинг «100 корупційних схем в регіонах України». Одна із них повністю підпадає під кременчуцьку історію з безкоштовною газетою: створення підконтрольних засобів масової інформації для формування сприятливого іміджу та «відбілювання» ухвалених місцевою владою рішень.





Такі медіа фактично стають піар-майданчиком для місцевих політиків, зазначають автори дослідження. Та нагадують про системну проблему: попри обов'язкову роздержавлення друкованих ЗМІ, роздержавлення комунальних телерадіокомпаній не відбулося. А відтак, залежні від місцевої влади ЗМІ стають фактично піар-компаніями.





Чому це корупційна схема? Та тому що для обраного ЗМІ влада створює переваги на ринку завдяки фінансуванню. І платить грошима громади за свій піар. Чому вона існує у місті? Та тому що депутати міськради (за рідкими винятками) фактично «кришують» цю схему своїм голосуванням за програму підтримки КТРК та за щедрий бюджет для неї.



