Завтра в Кременчуге ожидается сильный снегопад

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 164 Коментарів: 1

Температура воздуха начнёт постепенно снижаться, пока в конце недели не опустится почти до -20°С



Настоящая зима в середине января наконец добралась до нашего города: на завтра, 13 января, синоптики обещают в Кременчуге снегопад, местами метель. Кроме того, холодный арктический воздух принесёт похолодание: температура воздуха начнёт постепенно снижаться, пока в конце недели не опустится почти до -20°С.





Sinoptik обещает, что завтра, 13 января, сильный снег будет идти почти целый день, прекратится лишь к вечеру. Обратите внимание, что ближе к выходным морозы усилятся, так что одевайтесь потеплее и не забывайте про шарф и рукавички.





Gismeteo тоже прогнозирует, что завтра Кременчуг засыпет, кроме того, осадки не закончатся аж до понедельника, 18 января. К «минусовой» температуре на этой неделе добавится ещё и сильный ветер, до 14-15 м/с.





Ventusky сообщает о снеге как завтра, 13 января, так и в конце недели. А также предупреждает об усилении скорости ветра в ближайшие дни до 31 км/час.





По данным Полтавского областного гидрометеоцентра, объявлено штормовое предупреждение, первый уровень опасности – «желтый».