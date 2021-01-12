Завтра в Кременчуге ожидается сильный снегопад

Настоящая зима в середине января наконец добралась до нашего города: на завтра, 13 января, синоптики обещают в Кременчуге снегопад, местами метель. Кроме того, холодный арктический воздух принесёт похолодание: температура воздуха начнёт постепенно снижаться, пока в конце недели не опустится почти до -20°С.
Sinoptik обещает, что завтра, 13 января, сильный снег будет идти почти целый день, прекратится лишь к вечеру. Обратите внимание, что ближе к выходным морозы усилятся, так что одевайтесь потеплее и не забывайте про шарф и рукавички.
Gismeteo тоже прогнозирует, что завтра Кременчуг засыпет, кроме того, осадки не закончатся аж до понедельника, 18 января. К «минусовой» температуре на этой неделе добавится ещё и сильный ветер, до 14-15 м/с.
Ventusky сообщает о снеге как завтра, 13 января, так и в конце недели. А также предупреждает об усилении скорости ветра в ближайшие дни до 31 км/час.
По данным Полтавского областного гидрометеоцентра, объявлено штормовое предупреждение, первый уровень опасности – «желтый».