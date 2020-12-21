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Кременчук, Політика

Депутатка Гориславець — про можливу розтрату бюджетних коштів Кременчуцькою телерадіокомпанією

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 983 Коментарів: 3

 

Лариса Гориславець зазначила у запиті, що КТРК не виконала вимоги Держаудитслужби — не розірвала договір на друк та розповсюдження газети «Кременчуцькі новини»

22 грудня під час сесії Кременчуцької міської ради депутатка Лариса Гориславець озвучила депутатський запит «Про з’ясування обставин щодо можливої розтрати бюджетних коштів з боку КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» та порушення умов ліцензування».


«В умовах ліцензії вказано 24 години на добу загальний обсяг мовлення і обсяг передач власного виробництва на добу 12 годин 30 хвилин. При цьому Програма телепередач каналу «Кременчук», надрукована в газеті «Кременчуцькі новини», вказує значно менший обсяг передач власного виробництва при загальному штаті працівників 45 осіб.

На сайті телеканалу також немає повної програми телепередач. Тож у депутатів немає можливості оцінити реальні показники господарської діяльності КП КТРК, зробити висновки про його ефективність та погодити обсяги фінансування на 2021 рік», - сказано у запиті.


Крім цього, як нагадала депутатка у запиті, КТРК у січні 2020 року уклала договір на послуги з друку та доставки газети «Кременчуцькі новини» на суму 9,3 млн грн. Держаудитслужба виявила порушення законодавства про публічні закупівлі та зобов’язала КП КТРК розірвати цей договір. Натомість КТРК продовжила друк газети і вимоги Держаудитслужби не виконала, продовжуючи сплачувати гроші за послуги з друку та розповсюдження газети.


Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»


Лариса Гориславець нагадала, що дана закупівлі стала основою для порушення кримінального провадження про можливе привласнення та розтрату коштів. Справу розслідують правоохоронці.


Газета за 9 млн грн: Кременчугская прокуратура открыла уголовное производство


Озвучивши запит, депутатка попросила:

  • Міського голову В.Малецького надати доручення Відділу внутрішнього контролю та аудиту (виконкому — ред.) провести перевірку КП КТРК за фактом невиконання припису Держаудитслужби. Результати перевірки повідомити депутатам.
  • Зобов'язати Керівника КП КТРК Перепелятника С.Л. надати пояснення про причини невиконання вимог Держаудитслужби
  • Зобов'язати керівника КП КТРК Перепелятника С.Л. надати інформацію щодо виконання умов ліцензування, а також - інформацію про повний перелік програм власного виробництва протягом 2020 року із зазначенням хронометражу, періодичності мовлення та вказівкою про кількість і посаду залучених творчих працівників до їх виготовлення.
  • Направити копію даного запиту керівникам правоохоронних органів.

Після виступу Лариси Гориславець міський голова Віталій Малецький зазначив, що КТРК повторює свої програми власного виробництва — і це теж ефірний час.


- Я думаю, що компетентні органи слідкують уважно і як би не проголосували, відреагують, - зазначив мер щодо питань, озвучених у запиті.


А потім сказав свою коронну фразу «прошу визначатись», яка слугує сигналом для підконтрольних йому депутатів не голосувати за те чи інше питання. І депутати більшістю не підтримали запит Лариси Гориславець: «за» - 10, «проти» - 3, «утрималось» - 8, решта присутніх не натискала кнопки.


Мер запевнив, що запит буде опрацьований як депутатське звернення — і депутатці нададуть відповідь з поставлених нею питань.


Ну, дуже нескромно: Кременчуцьку телерадіокомпанію мерія хоче підтримати аж на 21 мільйон
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: депутат Лариса Гориславець КТРК запит
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

156
marinochka__30:
Сьогодні, 13:17

Поменьше бы эта Гориславец умничала, сама ничего толкового не делает, только возмущается. 

 



Поменьше бы эта Гориславец умничала, сама ничего толкового не делает, только возмущается. 

 


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35
kobzar007:
Сьогодні, 13:30

А такую маску Гориславец специально надела? В поддержку секс меншинств?


4 11
33
Angel_love:
Сьогодні, 13:36

Цитата: kobzar007

А такую маску Гориславец специально надела? В поддержку секс меншинств?

 Мне кажется в поддержку Булашева, больше кременчугской газете нечем отличится. 


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