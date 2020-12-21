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Кременчук, Культура, Топ-новость

Новорічна казка онлайн: для кременчуцьких дітлахів зняли фільм-вітання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 440

 

Карантинні обмеження вносять свої корективи

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи і в новорічну виставу Кременчука. Тепер дітлахи та дорослі зможуть переглянути новорічну казку, не виходячи з дому.


Через карантин у Кременчуці скасували новорічні вистави, проте казку провели у новому форматі.


Фільм-вітання «Новорічна казка» знімали протягом двох днів у Міському палаці культури. У зйомках казки взяла участь юна кременчужанка Олександра Демиденко й творчі колективи палацу культури: зразковий ансамбль пісні та танцю «Дитячий світ», народний ансамбль бального танцю «Вікторія», зразковий вокальний ансамбль «Задзеркалля», зразковий ансамбль народного танцю «Сузір'я Дніпра», народний театр сучасної хореографії «Спартанці», зразковий театр сучасного танцю «Кіндер-сюрприз», народний цирк «Юність», народний театр пластики і жестів «От і до».


За сюжетом, дівчинка поспішає на новорічну виставу, якої, на жаль, немає через карантинні обмеження. Проте у переддень Нового року трапляються дива. Як ожила казка, дивіться у відео.



До речі, казку можна переглянути не лише в Ютубі, а й на великому екрані біля центральної ялинки Кременчука.


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Автор: Альона Душенко Відео: Кременчуцькі новини
Теги: казка Новий рік
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