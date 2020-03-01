Кременчуг, Политика

Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»

Сегодня, 16:30 Просмотров: 760 Комментариев: 2

 

Проверка выявила нарушения в процедуре проведения тендера

Госаудит требует расторгнуть договор на печать и доставку новой газеты «фиолетовой команды», которая называется «Кременчуцькі новини» и уже несколько номеров рассказывает горожанам, за их же деньги (9,36 млн грн), о том, как успешно власть «робить Кременчук кращим».

 

Требование расторгнуть договор содержится в заключении о результатах мониторинга закупки от 3 марта, который проводило Управление Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области.

 

Мониторинг начался 26 февраля. На запрос аудиторов дать пояснения, коммунальное предприятие «Кременчугская телерадиокомпания» (основатель газеты), не ответило.


 

 

Как говорится в заключении, установлено несоответствие тендерных предложений участников торгов  (в том числе победителя ООО «Издательский дом «Керамист») тендерной документации – не были поданы все документы, подтверждающие квалификацию.  

 

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Госаудит обязал телерадиокомпанию расторгнуть договор и отчитаться об этом в течение 5 дней или же дать аргументированные возражения, или информацию о причинах, по которым невозможно расторгнуть договор.

 

 


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», команда власти решила за деньги налогоплательщиков, в год выборов, «завалить» Кременчуг бесплатной газетой с еженедельным тиражом в 44 тыс экземпляров.  

9
Автор: Стас Константинов
Теги: газета выборы

Комментарии: 2

735
Angel737:
Сегодня, 17:10

ГосАудиту - Тройной Респект!


+15
137
cheh_a:
Сегодня, 18:43

себя пиарить  за Ваш же счет


+5
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