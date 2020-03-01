Госаудит требует разорвать договор на печать новой газеты «фиолетовой команды»

Сегодня, 16:30 Просмотров: 760 Комментариев: 2

Госаудит требует расторгнуть договор на печать и доставку новой газеты «фиолетовой команды», которая называется «Кременчуцькі новини» и уже несколько номеров рассказывает горожанам, за их же деньги (9,36 млн грн), о том, как успешно власть «робить Кременчук кращим».

Требование расторгнуть договор содержится в заключении о результатах мониторинга закупки от 3 марта, который проводило Управление Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области.

Мониторинг начался 26 февраля. На запрос аудиторов дать пояснения, коммунальное предприятие «Кременчугская телерадиокомпания» (основатель газеты), не ответило.





Как говорится в заключении, установлено несоответствие тендерных предложений участников торгов (в том числе победителя ООО «Издательский дом «Керамист») тендерной документации – не были поданы все документы, подтверждающие квалификацию.

Госаудит обязал телерадиокомпанию расторгнуть договор и отчитаться об этом в течение 5 дней или же дать аргументированные возражения, или информацию о причинах, по которым невозможно расторгнуть договор.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», команда власти решила за деньги налогоплательщиков, в год выборов, «завалить» Кременчуг бесплатной газетой с еженедельным тиражом в 44 тыс экземпляров.