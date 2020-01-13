Газета для мера Кременчука за 9,3 млн грн: Держаудитслужбу повідомили про порушення на тендері

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ГО «Інститут аналітики та адвокації» повідомило про порушення в ході тендеру на друк газети «Кременчуцькі новини», який проводила КТРК. Держаудитслужба поки що дала проміжну відповідь

Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області опрацьовує звернення ГО «Інститут аналітики та адвокації» щодо порушень у ході тендеру на друк газети «Кременчуцькі новини», який проводило КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Нагадаємо, вартість закупівлі – 9,3 млн грн.





Про порушення в ході тендеру ТЪ писав раніше: замовник (КТРК) визначив переможцем ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст», яке не надало необхідних документів, передбачених тендерною документацією. Так, у тендерній документації замовник передбачив кваліфікаційний критерій – наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід. А також «письмову згоду на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 4). Та письмову згоду працівників не надали обидва учасника закупівлі – ні фірма, визнана переможцем, ні її конкурент. На це вказало ГО ІАА у своєму листі, який підготувала експертка з публічних закупівель юристка Поліна Колганова.





За таких умов (невідповідність заявок вимогам тендерної документації) замовник мав би визнати закупівлю такою, що не відбулася.І призначити новий тендер. Проте КТРК дуже поспішала видати «безкоштовну» газету – уклала договір з «переможцем».





У листі ІАА від 13.01.2020 року, який є в розпорядженні редакції, вказані й інші невідповідності закону «Про публічні закупівлі», допущені замовником. Зокрема, у тендерній документації замовника, а саме у проєкті договору, відсутній порядок внесення змін до його істотних умов.





Звернення ГО можна завантажити тут:





aa.pdf [433,43 Kb] (cкачиваний: 1)





ГО ІАА попросило здійснити моніторинг закупівлі послуг з друку газети на предмет дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель.





На своє звернення активісти отримали проміжну відповідь, датовану 28.01.2020 р. про те що, «здійснюється опрацювання відомостей, наведених у зверненні», результати пообіцяли повідомити додатково.









За законом, звернення мають бути розглянути протягом місяця, цей термін спливає зовсім скоро - 13 лютого. На сайті ProZorro на даний час немає повідомлення про початок моніторингу. Тож ТЪ теж поцікавився у Північно-Східному офісі Держаудитслужби: на якій стадії розгляд звернення?





Як відповіла Єлизавета Кононенко, начальник відділу контролю у сфері закупівель управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, перевірка звернення не завершена (тобто матеріали ГО ще на опрацюванні). Нам чемно пообіцяли повідомити інформацію про результат. Що ж – чекаємо.





Довідково: якщо Держаудитслужба під час моніторингу виявляє порушення законодавства про публічні закупівлі в ході тендеру, які неможливо усунути, замовник ухвалює рішення про скасування тендеру. Але поки що Держаудитслужба не провела моніторинг - а газету вже друкують.





Нагадаємо, журналісти та активісти ходили на засідання депутатських комісій у виконком, намагаючись переконати депутатів не витрачати гроші на піар, а спрямувати їх на більш нагальні потреби - медицину, освіту. Кременчужани зібрали й підписи під петицією такого ж змісту. Та депутати міськради не зважили на першочергові потреби і проголосували за виділення 18 мільйонів КТРК, із яких 9,3 - на друк газети.



