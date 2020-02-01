На Полтавщині водій пропонував поліцейському 5 тисяч гривень в обмін на протокол

Сегодня, 09:35 Просмотров: 932

Хабарем чоловік намагався «переконати» поліцейського не складати адмінматеріал за нетверезе водіння

39-річний чоловік пропонував працівникові сектору реагування патрульної поліції Зіньківського відділу хабар. Про це інформує ГУ Нацполіції в Полтавській області.





5000 гривень водій готовий був дати правоохоронцю, щоб той не складав протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Невдалу спробу «домовитися» з поліцейським викрили оперативники управління внутрішньої безпеки Полтавської області, спільно з поліцейськими Зіньківщини, за процесуального керівництва Миргородської місцевої прокуратури.





За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.





Нагадаймо, 7 лютого 4 тисячі хабаря пропонували поліцейському Диканського відділення поліції. Причина та сама - не складати протокол за п'яне водіння.