На Полтавщині чоловік пропонував поліцейському 4 тисяч гривень хабаря

Сегодня, 07:12 Просмотров: 648 Комментариев: 1

Кримінальне провадження відкрили стосовно жителя селища Диканьки, який пропонував поліцейському хабар. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, чоловік запропонував поліцейському Диканського відділення поліції 4 тисячі гривень неправомірної вигоди, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Правоохоронець відмовився від грошей і викликав співробітників Департаменту внутрішньої безпеки.









Досудове розслідування триває. Зловмиснику готується повідомлення про підозру.





За інформацією ГУ Нацполіції в Полтавській області, 58-річний чоловік пропонував посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 4 тисячі гривень за непритягнення його до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.