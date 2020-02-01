Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині чоловік пропонував поліцейському 4 тисяч гривень хабаря

Сегодня, 07:12 Просмотров: 648 Комментариев: 1

 

Чоловік намагався зам'яти адмінсправу, натомість отримав кримінальну

Кримінальне провадження відкрили стосовно жителя селища Диканьки, який пропонував поліцейському хабар. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, чоловік запропонував поліцейському Диканського відділення поліції 4 тисячі гривень неправомірної вигоди, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Правоохоронець відмовився від грошей і викликав співробітників Департаменту внутрішньої безпеки.


 


Досудове розслідування триває. Зловмиснику готується повідомлення про підозру.


За інформацією ГУ Нацполіції в Полтавській області, 58-річний чоловік пропонував посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 4 тисячі гривень за непритягнення його до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.  

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: хабар полицейский

Комментарии: 1

916
hunter:
Сегодня, 09:38

smilesmilesmile Прикольно.


0
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