Кременчуцьке «Теплоенерго» похвалилося японськими зварювальними апаратами майже за мільйон

Сегодня, 08:08 Просмотров: 525

Підприємство придбало два агрегати в рамках інвестпрограми на 2020 рік

КП «Теплоенерго» придбало два універсальні зварювальні агрегати японської фірми Shindaiwa, фото на відео опублікували на сторінці департаменту ЖКГ у Facebook. Таке обладнання призначене для швидкого розгортання зварювального посту в умовах відсутності стаціонарного енергоживлення.









Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний сподівається, що обладнання дозволить підвищити якість та прискорити темпи виконання ремонтних робіт на теплових мережах міста. Він зазначив, що до дизель-генераторів можна підключати й інше електрообладнання – болгарку, дриль тощо. У КП «Теплоенерго» зазначають, що нові пристрої набагато економніші за аналоги, якими останні 15 років користується комунальне підприємство.









Відповідно до звіту, опублікованому у системі ProZorro, ціна обновки - 997,6 тис грн (ціна одного – 498,8 тис грн). Це була пряма допорогова закупівля – тендер не проводився. КП «Теплоенерго» належить до суб’єктів господарювання в окремих сферах, для яких поріг на товари складає 1 млн грн – тобто, у даному випадку до порогу, коли проведення торгів було б обов’язковим, не вистачило 2,4 тис грн. КП «Теплоенерго» і раніше не раз зарекомендувало себе як обхідник тендерів.









Втім, ціна на товар не завищена – сайт, на якому продається така ж модель агрегату Shindaiwa у комплекті з колісним причепом (як купило КП «Теплоенерго») пропонує його за 590 тис грн.





Gepostet von Департамент Житлово-комунального Господарства am Donnerstag, 6. Februar 2020





Товар кременчуцьким комунальникам поставило одеське ТОВ «Індустріальне обладнання».









Нагадаємо, КП «Теплоенерго» цьогоріч інвестує у ЦТП та обладнання понад 10 млн грн – так передбачає інвестпрограма на 2020 рік. Тариф при цьому не зросте, обіцяють на підприємстві.



