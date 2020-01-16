Кременчуцьке «Теплоенерго» купить дві аварійки МАЗ у двійника фірми, яку забанив АМКУ

Сегодня, 18:08 Просмотров: 378



Комунальне підприємство «Теплоенерго» купить два фургони — аварійні майстерні на шасі МАЗ. Тендер відбувся 20 січня, наразі замовник оголосив про намір укласти угоду з переможцем - ТОВ «Торговий дім «Альфатекс». Інформація розміщена у системі електронних закупівель ProZorro. Очікувана вартість закупівлі складала 3 млн 360 тисяч гривень, пропозиція переможця — 3 млн 594 тис грн (на 6 тис грн дешевше від очікуваної ціни).

Замовник хотів саме МАЗ



Замовник від початку орієнтувався на автомобіль МАЗ в оголошенні про закупівлю вказана марка товару - МАЗ-4371 або еквівалент. Закон «Про публічні закупівлі» передбачає, що технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника. «У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Яке ж обгрунтування дає замовник на користь саме білоруського автомобіля? Таке пояснення видається суто формальним:

«Необхідність зазначення марки виробника в технічних вимогах пов'язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником» (цитуємо мовою оригіналу).









Чому «АвтоКрАЗ» не прийшов на торги



ПрАТ «АвтоКрАЗ» (єдиний вітчизняний виробник вантажівок) теж мало намір взяти участь у тендері, судячи з пропозицій, які надавав замовнику під час процедури, що передує аукціону. Зокрема, «АвтоКрАЗ» пропонував збільшити термін постачання продукції (замовник передбачив 45 днів з моменту подання заявки). Проте КП «Теплоенерго» відмовилося задовольнити таку вимогу. (Щодо ПрАТ «АвтоКрАЗ» порушена справа про банкрутства, однак процедури ліквідації немає, тож підприємство і зараз може брати участь у тендерах — закон обмежує таке право лише у випадку стадії ліквідації).

Автомобілі продасть власник забаненої фірми



У підсумку на тендер прийшло двоє учасників. Переможцем стала молода фірма ТОВ «Торговий дім «Альфатекс», яка, відповідно до даних ЄДР, була зареєстрована у 2019 році. Проте техніку з брендом «Альфатекс» неодноразово купували кременчуцькі комунальники. Є ще двійник фірми - ВКП «Альфатекс» (завод комунальної техніки). Але у квітні 2019 року Одеське відділення АМКУ оштрафувало ВКП «Альфатекс» на 122,9 тис грн за змову разом з кременчуцьким ТОВ «Мега Інвест». За змову, крім штрафу, передбачається «бан» на три роки, тобто заборона брати участь у тендерах. Проте власник ВКП «Альфатекс» Микола Корецький обійшов заборону — його нова фірма успішно продає техніку й далі. І вже виграла за рік тендерів майже 130 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl , Микола Корецький має в активах ще одну фірму — ПП «Сула», яке нещодавно стало переможцем тендеру на комплексну закупівлю техніки для комунальних підприємств Полтавщини. Тендер проводив обласний департамент містобудування та ЖКГ.

Обидва учасники традиційно для себе не знижували ціну





Ризик-індикатор - переможець не знижував ціну





Конкурентом кременчуцького ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» було київське підприємство ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш». Обидва учасники тенденру не знижували ціну під час аукціону. Різниця ж між їхніми пропозиціями склала усього 4 тис грн. Тобто конкуренція була надто млявою — фактично «ніякою».

«ТелеграфЪ» за допомогою модуля проаналізував інші тендери, де учасниками були ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» та ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш». Ми виявили, що в більшості інших тендерів, де зустрічалися один на один ці «конкуренти», вони теж не знижували ціну. Із 21 зустрічей на тендерах (один на один, без інших учасників ) — лише двічі знижували ціну: у випадках зниження ціни один раз переміг ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», один раз ТОВ «Торговий дім «Альфатекс».

Наші спостереження можна роздивитися детально у таблиці за цим посиланням.

Звісно, така поведінка конкурентів не сприяє ефективності закупівель та економії бюджетних коштів. І дуже схожа на узгоджені антиконкурентні дії — іншими словами, на змову під час тендерів.