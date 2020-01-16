Кременчуцьке «Теплоенерго» купить дві аварійки МАЗ у двійника фірми, яку забанив АМКУ

Поставить товар ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» - фактично двійник ВКП «Альфатекс», яку минулого року оштрафував за змову Антимонопольний комітет.
Комунальне підприємство «Теплоенерго» купить два фургони — аварійні майстерні на шасі МАЗ. Тендер відбувся 20 січня, наразі замовник оголосив про намір укласти угоду з переможцем - ТОВ «Торговий дім «Альфатекс». Інформація розміщена у системі електронних закупівель ProZorro. Очікувана вартість закупівлі складала 3 млн 360 тисяч гривень, пропозиція переможця — 3 млн 594 тис грн (на 6 тис грн дешевше від очікуваної ціни).
Замовник від початку орієнтувався на автомобіль МАЗ в оголошенні про закупівлю вказана марка товару - МАЗ-4371 або еквівалент. Закон «Про публічні закупівлі» передбачає, що технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника. «У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».
Яке ж обгрунтування дає замовник на користь саме білоруського автомобіля? Таке пояснення видається суто формальним:
«Необхідність зазначення марки виробника в технічних вимогах пов'язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником» (цитуємо мовою оригіналу).
ПрАТ «АвтоКрАЗ» (єдиний вітчизняний виробник вантажівок) теж мало намір взяти участь у тендері, судячи з пропозицій, які надавав замовнику під час процедури, що передує аукціону. Зокрема, «АвтоКрАЗ» пропонував збільшити термін постачання продукції (замовник передбачив 45 днів з моменту подання заявки). Проте КП «Теплоенерго» відмовилося задовольнити таку вимогу. (Щодо ПрАТ «АвтоКрАЗ» порушена справа про банкрутства, однак процедури ліквідації немає, тож підприємство і зараз може брати участь у тендерах — закон обмежує таке право лише у випадку стадії ліквідації).
У підсумку на тендер прийшло двоє учасників. Переможцем стала молода фірма ТОВ «Торговий дім «Альфатекс», яка, відповідно до даних ЄДР, була зареєстрована у 2019 році. Проте техніку з брендом «Альфатекс» неодноразово купували кременчуцькі комунальники. Є ще двійник фірми - ВКП «Альфатекс» (завод комунальної техніки). Але у квітні 2019 року Одеське відділення АМКУ оштрафувало ВКП «Альфатекс» на 122,9 тис грн за змову разом з кременчуцьким ТОВ «Мега Інвест». За змову, крім штрафу, передбачається «бан» на три роки, тобто заборона брати участь у тендерах. Проте власник ВКП «Альфатекс» Микола Корецький обійшов заборону — його нова фірма успішно продає техніку й далі. І вже виграла за рік тендерів майже 130 млн грн.
За даними аналітичної системи YouControl, Микола Корецький має в активах ще одну фірму — ПП «Сула», яке нещодавно стало переможцем тендеру на комплексну закупівлю техніки для комунальних підприємств Полтавщини. Тендер проводив обласний департамент містобудування та ЖКГ.
Ризик-індикатор - переможець не знижував ціну
Конкурентом кременчуцького ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» було київське підприємство ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш». Обидва учасники тенденру не знижували ціну під час аукціону. Різниця ж між їхніми пропозиціями склала усього 4 тис грн. Тобто конкуренція була надто млявою — фактично «ніякою».
«ТелеграфЪ» за допомогою модуля проаналізував інші тендери, де учасниками були ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» та ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш». Ми виявили, що в більшості інших тендерів, де зустрічалися один на один ці «конкуренти», вони теж не знижували ціну. Із 21 зустрічей на тендерах (один на один, без інших учасників ) — лише двічі знижували ціну: у випадках зниження ціни один раз переміг ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», один раз ТОВ «Торговий дім «Альфатекс».
Наші спостереження можна роздивитися детально у таблиці за цим посиланням.
Звісно, така поведінка конкурентів не сприяє ефективності закупівель та економії бюджетних коштів. І дуже схожа на узгоджені антиконкурентні дії — іншими словами, на змову під час тендерів.