Власник підприємства, забаненого АМКУ, поставляє техніку кременчуцьким комунальникам

Сегодня, 13:35 Просмотров: 492 Комментариев: 1

У обласному тендері на постачання комунальної техніки перемогло ПП «Сула-2009», яке, в основному, поставить білоруські МАЗи від дилера «Альфатекс». ПрАТ «АвтоКрАЗ» на торгах дискваліфікували через справу про банкрутство

КАТП 1628 отримало дві машини з чотирьох, передбачених великою закупівлею комунальної техніки. Тендер на 19 одиниць техніки проводив департамент містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. Очікувана сума закупівлі склала 64,5 млн грн.





У торгах перемогло ПП «Сула-2009». Сума контракту, відповідно до даних, оприлюднених у системі ProZorro - 59 млн грн; кількість куплених машин зменшена додатковою угодою, замовник послався на суми бюджетних призначень. Кременчук (як і передбачалося) отримає всі чотири машини-сміттєвози з додатковими навісними відвалами відвалами: два автомобіля МАЗ і два китайського виробництва DАYUN.





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На двох машинах, які підприємство отримало вже зараз — логотипи ВКП «Альфатекс», яке й раніше не раз постачало місту комунальну техніку, але зараз не може брати участь у торгах. Річ у тім, що в квітні 2019 року Одеське відділення АМКУ оштрафувало «Альфатекс» на 122,9 тис грн за змову разом з кременчуцьким ТОВ «Мега Інвест». Виявлення змови тягне за собою позбавлення права на три роки брати участь у публічних закупівлях. Проте «Альфатекс» тепер обходить заборону і продає машини через ПП «Сула-2009» - у фірм один засновник і директор Микола Корецький. ВКП «Альфатекс» є офіційним дилером МАЗ.





Суперником ПП «Сула-2009» на аукціоні було підприємство «Укравтокомплект ЛТД», котре, як і «Альфатекс», який фактично поставив техніку (через ПП «Сула-2009») є дилером МАЗ.





Пропозицію ПрАТ «АвтоКрАЗ» відхилили





Третього учасника закупівлі — ПрАТ «АвтоКрАЗ» не допустили до аукціону на етапі прекваліфікації. (Торги проводилися на так званих європорогах, коли передбачений етап преквалафікації) Тендерний комітет замовника, відхиляючи пропозицію кременчуцького виробника, послався на статтю Закону «Про публічні закупівлі», яка передбачає, що в торгах не можуть брати участь учасники, щодо яких порушена справа про банкрутство.





«АвтоКрАЗ» скаржився в АМКУ

У процесі закупівлі «АвтоКрАЗ» скаржився в Антимонопольний комітет на дискримінаційні умови закупівлі, зазначаючи, що параметри автомобілів прописані під параметри МАЗ. Також зазначав, що МАЗи комплектуються двигунами ЯМЗ - «Ярославського моторного заводу» (РФ), який у санкційному списку України. АМКУ не задовольнив скаргу ПрАТ «АвтоКрАЗ».





Комунальна техніка — з російськими двигунами





На більшості автомобілів МАЗ, у тому числі й на тих, що отримали кременчуцькі комунальники, дійсно, встановлені російські двигуни ЯМЗ. Про це ми довідалися з тендерної пропозиції переможця.





Ми поспілкувалися з представником ВКП «Альфатекс» - фірми, яка фактично продала авто. Він заявив, що не відповідає за двигуни авто, шасі якого використовуються.



