На Полтавщині знайшли артефакт часів Золотої Орди

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Археологічна збірка Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнилася унікальною знахідкою – залізним наконечником стріли часів Золотої Орди. Про це йдеться на сайті музею.

Артефакт передав до музею громадський діяч і підприємець із Полтави Г. А. Сікалов. Наконечник стріли він знайшов за випадкових обставин неподалік села Жуки Полтавського району, праворуч від дороги, що з’єднує село із дачним кооперативом «Сади Мічуріна», у межах вододільної рівнини річки Ворскли та її правої притоки Полузір’я, еродованої численними струмками-притоками. Наконечник знаходився у ґрунті на невеликій глибині на території широколистяної діброви.





На сьогодні достеменно невідомо, коли та як наконечник стріли потрапив до Поворскля. Тому працівники Полтавського краєзнавчого музею можуть лише припустити, що він був втрачений власником, ймовірно, під час полювання.





Відтепер знахідка часів Золотої Орди зберігається у музеї і доповнює оновлену експозицію археологічного відділу у розділі «Давня Русь і кочівники».



