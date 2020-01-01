Кримінальна відповідальність і штраф від 51 тисячі: почав діяти закон, який каратиме нардепів за кнопкодавство

Сегодня, 12:34 Просмотров: 447 Комментариев: 2

Якщо справу доведуть до вироку суду, нардеп може «збідніти» на 85 тисяч гривень та отримати кримінальну відповідальність

Сьогодні, 16 січня, набув чинності закон, котрий запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи за кнопкодавство нардепами. Документ опублікували в парламентській газеті «Голос України».





Закон доповнює Кримінальний Кодекс України статтею 364-2. Відповідно до змін, неособисте голосування народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради України карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Мова йде про такі цифри: від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень.





Як ловитимуть кнопкодава

Апарат Верховної Ради забезпечує відеофіксацію голосування народними депутатами під час пленарних засідань Верховної Ради. Якщо виявлять кнопкодавство, розгляд питання порядку денного зупиняється. Спікер на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата. Якщо той відсутній, то доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її спікеру на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилася на голосування останньою.





Після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.





Повідомити про кнопкодавство може і акредитований у Верховній Раді журналіст. Працівник ЗМІ має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом з відповідними матеріалами фотографування або відеозапису.





Нагадаймо, з 1 січня 2020 року набули чинності закони, що скасовують депутатську недоторканість. Якщо раніше нардепа могли притягти до кримінальної відповідності після голосування у Верховній Раді (отримання більшості голосів), то тепер цю «ланку ланцюга» скасували.





Відкривати кримінальне провадження щодо депутата має право лише Генеральний прокурор України. Генпрокурор також має підтримати клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу, обшук тощо. До слова, Генеральний прокурор призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.





Розслідувати правопорушення депутатів можуть лише Національне антикорупційне бюро України та центральний апарат Державного бюро розслідувань.