Шанс на пересування: ветеран війни Євгеній Сербін може повернутися до повноцінного життя

Ветеран війни Євгеній Сербін, який після важкого поранення пересувається кріслом колісним, має шанс знов відчути рухливість.
Професор турецької клініки в Стамбулі обіцяє провести операцію, яка усуне постійний біль й поверне рухливість кінцівкам.
«Коли чую розмови про те, що за кордоном краще, кажу — їдьте! Я — нікуди не збираюся»
Операція вартісна – 1 300 000 грн, тому для збору коштів ветеран відкрив банку.
Ціль: ₴1 300 000
Номер картки банки
4441 1111 2013 8999
