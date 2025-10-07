«Коли чую розмови про те, що за кордоном краще, кажу — їдьте! Я — нікуди не збираюся»: ветеран війни про життя після поранення

Євгеній Сербін — ветеран, який пройшов війну, отримав тяжке поранення й повернувся до життя. Він розповідає про бої, реабілітацію, патріотичне виховання, проблеми безбар’єрності та важливість підтримки ветеранів: «Хочу, щоб краще було тут, і роблю для цього все»

Євгеній Сербін народився та виріс у селі Лукащівка на Полтавщині. Коли прийшов час йти в доросле життя та обирати професію, перед хлопцем було два шляхи: або педагогічна діяльність, або військова. Він закінчив Кременчуцький педагогічний коледж, згодом заочне відділення Глухівського національного педагогічного університету. Проте, здобувши педагогічну освіту, перевагу надав все ж таки погонам.

— Спочатку я працював у Кременчуцькій виховній колонії пенітенціарної системи. Там, маючи вищу педагогічну освіту, отримав офіцерське звання. А далі за покликом душі перейшов на службу до Національної гвардії України. З 2017 року підписав контракт на службу в окремому загоні спеціального призначення. Брав участь в АТО, в операції Об'єднаних сил.

Євгеній каже, що це був свідомий вибір — спробувати себе там, де було гаряче. Він успішно виконував бойові завдання, допоки не отримав перше поранення.

Це був 2020 рік. Авдіївка.

— Рухаючись на виконання службового бойового завдання, натрапив на протитанкову міну. Там я отримав контузію.

Проте це не зупинило його від подальшої служби. З січня 2022 року підрозділ Євгенія перебував біля зони проведення ООС. 24 лютого він зустрів на позиціях поблизу луганського міста Щастя, під потужним артобстрілом, який почався о 4.30 з боку так званої «ЛНР».

— Обстріл був дуже потужний, тривалий. Спочатку до години «поливали» нас шквальним вогнем, потім була маленька перерва, і знов хвилин на 50 обстріл. Слава Богу, в перший день загиблих не було. Були поранення різного ступеня важкості, але всі були живі.

Після Щастя разом із побратимами Євгеній Сербін виконував завдання у різних регіонах України. Це був Слов’янськ, Павлоград, Дніпро, Запорізька область.

— А потім ми закріпились у Великій Новосілці Донецької області. Там ми тримали оборону, виконували покладені на нас завдання.

«Про те, що поранення важке, я зрозумів одразу»

30 жовтня 2022 року в Павлівці неподалік Вугледару під час запеклого бою з російською піхотою та танковими підрозділами Євгеній Сербін отримав тяжке поранення. Він згадує той день і каже, що все не уклалось від самого початку:

— Все на тому завданні йшло не за планом. Ми мали заїхати на одну добу — нас залишили на більше. Інформація про противника, яку ми мали, не підтвердилася — він уже перебував у населеному пункті. Ми часто стикалися, були запеклі стрілкові бої з піхотою, підбиті танки. Саме в тому бою я отримав поранення.

Те, що воно важке, чоловік зрозумів одразу. Сподівався лише на швидку евакуацію — це був шанс вижити. Бронетехнікою його вивезли до Вугледару, далі на швидкій — в місто Курахове й потім у лікарню ім.Мечнікова у Дніпро.

Євгеній пройшов довгий та болісний шлях реабілітації — півтора року у шпиталях та реабілітаційних центрах. Частину відновлення проходив у Франції у відділенні нейрохірургії, де з лежачого стану його перевели у сидячий, навчили користуватися кріслом колісним, що дало можливість знову стати самостійним у побуті.

Ветерани мають відчувати, що про них не забувають

Сьогодні ветеран проводить час із родиною, активно займається спортом і продовжує освіту — навчається на юридичному факультеті Одеського міжнародного гуманітарного університету.

Євгеній бере участь у заходах, присвячених патріотичному вихованню молоді. Зокрема, у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії брав участь у «Діалогах мужності», де ділився бойовим досвідом зі студентами.

— Студенти, які були присутні, слухали з цікавістю, ставили питання. Після офіційної частини індивідуально підходили, дякували. Сподіваюсь, мої слова і цей захід не пройшов дарма, і я вніс свою частинку в патріотичне виховання нашої молоді.

Євгеній упевнений, що такі зустрічі потрібні й для молоді, і для ветеранів:

— Ветерани мають знати й відчувати, що про них не забувають, що про них пам’ятає суспільство, країна.

«Проблем з безбар’єрністю багато, але їх можна вирішити»

Водночас він звертає увагу на проблеми інфраструктури — відсутність безбар'єрності, недостатню кількість спортивних залів для людей з інвалідністю.

— Через високі бровки, неправильні пандуси, ями на дорогах, самостійно я мало де можу проїхати. Тільки, якщо поруч хтось буде й допоможе мені це зробити. Це проблема не лише нашого міста, а й усієї України. Війна закінчиться, сподіваюсь, буде більше спроможності й фінансування на розбудову міст, населених пунктів. Впевнений, влада зверне на це увагу.

Що стосується спортивних залів, то для людини на кріслі колісному в Кременчуці чоловік знайшов єдину обладнану залу, але вона не працює за програмою «Ветеранський спорт».

— На зустрічі з депутаткою облради, я отримав обіцянку, що це питання буде вирішено. Почекаємо! Дуже сподіваюся, що буде можливість займатися спортом за державною програмою.

Говорячи про безбар’єрність, Євгеній окремо зупиняється на ставленні суспільства до важкопоранених ветеранів. Зізнається, іноді люди поводяться невпевнено чи навіть дивно — хтось пропонує гроші, хтось уникає діалогу.

Чоловік вважає, що суспільству бракує знань, як правильно спілкуватися та допомагати. Найкраща допомога, на його думку, бути поруч і реагувати на прохання, а не нав’язувати підтримку.

— Спочатку запитайте, чи потрібна допомога й вже потім надавайте її, — підкреслює ветеран і зазначає, що рідко чує «спасибі» від перехожих, а якщо чує, то в більшості — від людей низького соціального рівня: «І це доволі кумедно».

Євгеній каже про важливість донесення цієї інформації:

— Треба, щоб соціальні працівники, ветеранські організації па й самі ветерани вели сторінки в соцмережах і розповідали, як правильно поводитися з людьми на протезах, на кріслах колісних, щоб не образити, а навпаки — підтримати. Це важливо, бо з часом таких людей буде ще більше.

Попри пережиті випробування, ветеран вірить у Перемогу та відбудову країни:

— Коли я чую розмови про те, що за кордоном краще, кажу — їдьте! Я нікуди не збираюся їхати. Я хочу, щоб було краще тут і робитиму все, що можу для цього.