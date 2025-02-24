«Побратими не повірили, що я живий», — снайпер Андрій Клімов розповів, як врятувався після важкого поранення

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«Я рвався в бій і не думав про страх. Мабуть, тому отримав позивний «Псих», — Андрій Клімов

Військовий 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, 45-річний Андрій Клімов щойно пройшов чергове лікування у Кременчуці після важкого поранення.

«З 10 спроб відновити моє здоров’я, лікарі використали 15», — сміється чоловік й підкреслює, що після виписки планує повернутися до служби.

Каже, поки йде війна, про «списання» не може йти мова. Впевнений, його досвід може бути корисним, попри всі проблеми зі здоров’ям, які має.

Поки окупанти проявляли турботу, здавав їх позиції

Андрій Клімов з родиною: дружиною й донькою, живе в Чечелевому. Війну зустрів, перебуваючи на Київщині. Там працював на будівництві у Вишгородському районі.

— Рано вранці 24 лютого 2022 року мене розбудив телефонний дзвінок господаря будинку. Кричав в трубку, збирайся терміново, приїду за тобою, адже почалася війна, Київ бомблять. Виїхати я не встиг. Вже по обіді в селище зайшли російські війська.

В окупації чоловік перебував 40 днів. Розповідає, росіяни одразу пройшли по дворах, зробили зачистку, перевірили, хто де є.

Десь людей 20, які їм здалися підозрілими, забрали. Про їх подальшу долю чоловік нічого не знає. Самого Андрія розпитали, чим він займається, забрали паспорт й наказали явитися у штаб.

— Жодного бажання з ними зустрічатися я не мав, тому мої документи так і залишилися в окупантів. Проте я зміг знайти контакти наших артилеристів, й здавав їм позиції окупантів, координати базування техніки. Про небезпеку не думав — дуже злий був на них, хоча намагався поводитися обережно. На очі їм не попадався, але час від часу їздив велосипедом через їхні блокпости. На всі питання казав, що я спортсмен, мені потрібно тримати себе у формі, тому я не просто катаюся, а тренуюся, й мене не чіпали.

Каже, навіть «турботу» проявляли. Якось запропонували підселити до нього в будинок військових, щоб «не сумно було, щоб продуктами й електрикою (генератором) забезпечити». Але чоловік відмовився, мотивуючи тим, що він любить самотність з дитинства, адже виріс в дитячому будинку й вміє розважати себе сам.

— Розповів їм про дитячий будинок, про те, що мені бабуся казала, що «дурному не сумно й самому», й вони більше не приходили з пропозиціями про підселення. Мабуть, я не викликав в них підозри, — розповідає чоловік й додає, «якби вони знали, що я їх здаю постійно»…

В один з днів Андрій поїхав на блокпост, але нікого там не побачив. Далі окупантів теж не було — вночі вони залишили позиції й вийшли з села.

Треба було вибиратися.

Перед чоловіком стояло питання — як це зробити? Ситуація — невідома, зв’язку немає, документів також.

Дивом вдалося вийти на людей, які зв’язалися з дружиною. Вона знайшла й передала ксерокопії паспорта на Київщину й чоловік повернувся додому, в Чечелево.

Наступного дня звернувся у військкомат, але відсутність паспорта завадила можливості потрапити на службу.

— Пішов відновлювати паспорт, кажуть — через місяць готовий буде. Який місяць? В мене всередині все «горіло». Перебуваючи в окупації, я весь час думав про те, що піду захищати країну, воювати з окупантами, гнати їх з нашої землі. Звернувся до воєнкома й він допоміг розв'язати питання — через три дні документ був вже на руках.

Андрію пропонували служити в Харкові, стояти на блокпосту, але він для себе все вирішив, ще перебуваючи на окупованій Київщині.

За день пройшов ВЛК й потрапив в навчальний центр десантури, після якого був розформований в 46-ту окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗСУ.

У «гарячих точках»

Бригада весь час перебувала в «гарячих точках». Андрій був снайпером. Успішно виконував бойові завдання. Він й досі пишається тим, що боронив рідну землю на найгарячіших напрямках. Шкодує лише про те, що робив це недовго.

10 листопада 2022 року на Херсонщині чоловік отримав перше важке поранення.

Що відбувалося на полі бою, не пам’ятає — події відновлював зі слів побратимів.

— Був дуже жорсткий бій, ми їм «насипали-насипали», а потім я просто провалився в темряву. Пізніше дізнався, що в «льожку» кинули шість гранат й мене контузило. Коли прийшов до тями, бій був кілометри за два — наші відступили, а росіяни ходили й своїх поранених збирали. Я тоді витягнув гранату з аптечки, зняв кільце, під броню запхнув, щоб в полон не здаватися, але мене не помітили — думали, 200-й.

Поранення були важкі: обидві ноги й рука перебиті, велика крововтрата. Чоловік розумів, що допомога не прийде, тому вирішив зателефонувати дружині й попрощатися.

— Набрав її, питаю, чи вдома доця. Кажу, вмикай гучний зв’язок, будемо прощатися. Дружина в сльози — ти ж завжди казав, що вихід є, не можна опускати руки… А я в ту мить зневірився повністю, розумів, що це кінець, телефон вимкнув й відкинув в кущі.

Проте дружина не здалася. Вона почала телефонувати на всі резервні номери й повідомляти про те, що розмовляла з чоловіком.

Побратими не повірили, що Андрій живий, бо були впевнені в його загибелі, але жінка зуміла переконати, й на ранок хлопці повернулися на місце. Пізніше розповідали, що поранений військовий перебував всього в 100 метрах від позицій росіян.

Чи було страшно? Каже, ні, бо прийняв це, як вирок долі й розповідає, що навіть психолог попереджав, що через відсутність страху, Андрій може мати певні проблеми.

— Мені через це позивний дали «Псих», бо я завжди рвуся в бій, без страху й оглядки…

Після евакуації став «Бобром»

Чоловіка успішно евакуювали. Щоб не кричати від нестерпного болю, Андрій просив дати йому в зуби палку, але будь-яку деревину він перегризав в лічені секунди.

— Після цього мене стали «Бобром» називати, — сміється чоловік.

Він довго лікувався. Понад 2,5 місяці пролежав у шпиталі, виписався з апаратом Єлізарова й рекомендаціями не ставати на ногу протягом 90 діб. Але через місяць почав тренуватися й потроху навантажувати ногу, а ще через два тижні поїхав до війська, проситися назад на службу.

— Я приїхав в частину, поспілкувався з комбатом, написав відказ від ВЛК і відновився на службі. Правда, не снайпером, а оператором РЕБа. Але й тому був радий.

Друге осколкове поранення Андрій отримав на Запоріжжі. Поки лікувався, знов дала про себе знати нога «зі спицею» та «зібраний по частинах» таз.

Лікарі запропонували витягти спицю, але після операції виявилося, що суглоб розсипався. Вже пів року чоловік проходить різне лікування, але поки марно — рана не загоюватися.

— З 10 спроб відновити моє здоров’я, лікарі використали 15. Що далі робити зі мною не знають, — каже Андрій.

Попри те, що має другу групу інвалідності, виплати не оформлював. Зазначає, на це потрібен час, який він витрачає на допомогу хлопцям — використає різні можливості, щоб знайти гроші на придбання того, чого потребують побратими.

В далеке майбутнє Андрій не заглядає. Каже, спочатку потрібно перемогти, а вже потім будувати плани.

— Життя непередбачуване. Були плани, але війна їх зруйнувала. Зараз треба відновитися більш-менш й повернутися у військо. Я продовжую шукати для себе місце. В рідну бригаду дорога через поранення та інвалідність мені закрита, але впевнений, мій досвід може згодитися в іншому місті. Вірю, що знайду можливість продовжити службу.