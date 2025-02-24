Три роки повномасштабної війни: Сили оборони України збили за цей час 26 525 російських цілей

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З 24 лютого 2022 року підрозділи Повітряних Сил ЗСУ, у взаємодії із Силами оборони України, знищили 26 525 засобів повітряного нападу противника. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

— За три роки Повітряні Сили пройшли непростий шлях. Гідно зустріли перші масовані атаки ворога, зберегли бойовий потенціал Повітряних Сил, вистояли і змусили рашистів покинути українське небо!, — йдеться у дописі до третіх роковин широкомасштабного вторгнення РФ.

Сили оборони України за три роки повномасштабної війни знищили:

370 літаків

331 вертоліт

40 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

95 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

550 крилатих ракет «Калібр»;

95 крилатих ракет «Іскандер-К»;

1801 крилатих ракет Х-101/Х-55см/Х-555;

460 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

25 ракет інших типів;

14 286 ударних БПЛА типу «Shahed»;

6900 розвідувальних БПЛА.

— Протягом трьох років тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 000 літаковильотів: близько 10 000 — на вогневе ураження противника та понад 12 000 на винищувальне авіаційне прикриття! — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у ніч на 24 лютого противник атакував Україну 185 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 8.00 підтверджено збиття 113 ударних БпЛА та безпілотників інших типів над територіями 12 областей, зокрема і Полтавської. Ще 71 російський безпілотник-імітатор противник втратив завдяки придушенню засобами РЕБ.