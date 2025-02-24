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Три роки повномасштабної війни: Сили оборони України збили за цей час 26 525 російських цілей

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 163

 

Серед знищених засобів ураження ворога літаки, балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони

З 24 лютого 2022 року підрозділи Повітряних Сил ЗСУ, у взаємодії із Силами оборони України, знищили 26 525 засобів повітряного нападу противника. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

— За три роки Повітряні Сили пройшли непростий шлях. Гідно зустріли перші масовані атаки ворога, зберегли бойовий потенціал Повітряних Сил, вистояли і змусили рашистів покинути українське небо!, — йдеться у дописі до третіх роковин широкомасштабного вторгнення РФ.

Сили оборони України за три роки повномасштабної війни знищили:

  • 370 літаків
  • 331 вертоліт
  • 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 95 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
  • 550 крилатих ракет «Калібр»;
  • 95 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 1801 крилатих ракет Х-101/Х-55см/Х-555;
  • 460 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 25 ракет інших типів;
  • 14 286 ударних БПЛА типу «Shahed»;
  • 6900 розвідувальних БПЛА.
— Протягом трьох років тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 000 літаковильотів: близько 10 000 — на вогневе ураження противника та понад 12 000 на винищувальне авіаційне прикриття! — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у ніч на 24 лютого противник атакував Україну 185 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 8.00 підтверджено збиття 113 ударних БпЛА та безпілотників інших типів над територіями 12 областей, зокрема і Полтавської. Ще 71 російський безпілотник-імітатор противник втратив завдяки придушенню засобами РЕБ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди безпілотники літаки
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