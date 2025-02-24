У Кременчуці відкриють хаб ментального здоров’я «Простір «Довіри»

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У п’ятницю, 28 лютого, у Кременчуці відкриють хаб ментального здоров’я «Простір Довіри». За словами протоієрея Анатолія Куліша, це соціальний проєкт, де можна буде отримати безоплатну допомогу психологів (дитячого та дорослого), психотерапевта та логопеда. Про це він розповів «Кременчуцькому Телеграфу» 24 лютого.

— Також цього дня приїдуть представники Української освітньої платформи і «Карітас Полтава», — розповів священнослужитель.

Відкриття простору відбудеться о 16.00 за адресою: бульвар Українського відродження, 7а (громадська організація «Простір Полум’я»).

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