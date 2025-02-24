У Полтаві переселенці можуть безкоштовно отримати безрецептурні ліки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 140

Благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав реєстрацію на отримання наборів безрецептурних медичних препаратів для ВПО та місцевих жителів вразливих категорій.

Допомога надаватиметься тим, хто підпише декларацію із сімейним лікарем медичного центру «Здорова родина». Про це повідомляють на офіційній сторінці БФ «Карітас Полтава» у Facebook.

Категорії вразливих людей, які можуть отримати допомогу:

особи з інвалідністю I–II групи;

самотні люди старшого віку (60+) з підтверджуючими документами.

Щоб зареєструватися, необхідні оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

довідка МСЕК.

Для отримання наборів, необхідно зареєструватися за телефоном: 0952877062.