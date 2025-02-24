У Полтаві переселенці можуть безкоштовно отримати безрецептурні ліки

Благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав реєстрацію на отримання наборів безрецептурних медичних препаратів для ВПО та місцевих жителів вразливих категорій.
Допомога надаватиметься тим, хто підпише декларацію із сімейним лікарем медичного центру «Здорова родина». Про це повідомляють на офіційній сторінці БФ «Карітас Полтава» у Facebook.
Категорії вразливих людей, які можуть отримати допомогу:
Щоб зареєструватися, необхідні оригінали таких документів:
Для отримання наборів, необхідно зареєструватися за телефоном: 0952877062.
Раніше ми розповідали, що «Карітас-Полтава» надавав грошову допомогу на оренду житла.
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