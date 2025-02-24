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Сказав, що психологічно не готовий: на Полтавщині судили ще одного військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 631 Коментарів: 1

 

На суді обвинувачений провину визнав і попросив звільнити його від покарання

На Полтавщині на три роки за ґратами засудили ще одного військовозобов’язаного чоловіка, який ухилився від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 19 лютого.

У матеріалах справи зазначено, що наприкінці серпня 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня він отримав повістку, де було зазначено, що на наступний день о 05.00 він має з’явитися до військової частини для відправки до навчального центру. Проте чоловік у вказану дату та час до військової частини не з’явився, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою вину визнав повністю і повідомив, що «проживає з матір`ю похилого віку та психологічно був не готовий до відправки до військової частини для несення військової служби». Також чоловік попросив звільнити його від відбування покарання.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно так само на три роки засудили чоловіка, який вчасно не оформив відстрочку від мобілізації, бо доглядав за братом з інвалідністю.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: ухилення від мобілізації мобілізація суд вирок суду
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Коментарі: 1

4 983
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:01

А лисого з кварталу на скільки засудили?


1 0

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