За минулий тиждень у Кременчуці народилися 30 малюків

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Дівчаток на світ з'явилося більше, ніж хлопчиків

На попередньому тижні, із 17 до 23 лютого, у Кременчуці на світ з’явилися 30 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток на минулому тижні народилося 18, у той час, коли хлопчиків трохи менше — 12.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 23 малюки — 8 хлопчиків та 15 дівчаток. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилися ще 7 діток — 4 хлопчики та 3 дівчинки.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці на світ з’явилися 28 немовлят — 17 хлопчиків та 11 дівчаток, одна дитина — у родині внутрішньо переміщених громадян.