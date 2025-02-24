У Кременчуці погасили конверти, присвячені третій річниці повномасштабної війни

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Сьогодні, 24 лютого, у Кременчуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на колекційних конвертах. Цього разу кременчуцька спілка філателістів випустила конверти, присвячені третій річниці війни.

Серію з шести конвертів присвятили добровольцям територіальної громади N3, які три роки стоять на захисті Кременчука. Головне завдання добровольців — участь у виконанні заходів територіальної оборони на території Кременчуцького району. Це заняття з бойової підготовки, підготовка населення до національного спротиву, несення служби на блокпостах тощо.

Один з конвертів присвятили 107-й реактивній артилерійській кременчуцькій бригаді, яка боронить незалежність з 2014 року. Як зазначив представник частини, нещодавно бригада була нагороджена Президентом України Володимиром Зеленським, який вручив відзнаку «За мужність та відвагу». Саме ця стрічка зображена на конверті.

Ще один конверт присвятили воїну — філателісту Дмитру Бречку, який після поранення проходить лікування в Кременчуці. Поки знаходиться у шпиталі, чоловік готує філателістичну виставку, яка відкриється 6 березня в Кременчуцькій міській художній галереї.

Чотири конверти присвятили Військово-історичному музею, який розташований у ВПУ № 7. На конвертах — різні експозиції музею, кожна з яких унікальна.

Керівник музею Володимир Поляков зазначив, що експозиція поповнюється майже кожного дня — воїни, які знаходяться на фронті. волонтери, небайдужі кременчужани передають в музей унікальні експонати російсько-української війни.

— Запрошую всіх відвідати наш музей й познайомитися з його експозицією.

На всіх конвертах наклеєні марки F (Герб Кременчука), які погасили печаткою Укрпошти «Кременчук — місто легенд…».