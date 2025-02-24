Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Кременчук

У Кременчуці погасили конверти, присвячені третій річниці повномасштабної війни

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 165

Сьогодні, 24 лютого, у Кременчуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на колекційних конвертах. Цього разу кременчуцька спілка філателістів випустила конверти, присвячені третій річниці війни.

Серію з шести конвертів присвятили добровольцям територіальної громади N3, які три роки стоять на захисті Кременчука.  Головне завдання добровольців — участь у виконанні заходів територіальної оборони на території Кременчуцького району. Це заняття з бойової підготовки, підготовка населення до національного спротиву, несення служби на блокпостах тощо.

  

Один з конвертів присвятили 107-й реактивній артилерійській кременчуцькій бригаді, яка боронить незалежність з 2014 року.  Як зазначив представник частини, нещодавно бригада була нагороджена Президентом України Володимиром Зеленським, який вручив відзнаку «За мужність та відвагу». Саме ця стрічка зображена на конверті.

 

Ще один конверт присвятили воїну — філателісту Дмитру Бречку, який після поранення проходить лікування в Кременчуці. Поки знаходиться у шпиталі, чоловік готує філателістичну виставку, яка відкриється 6 березня в Кременчуцькій міській художній галереї.

 

Чотири конверти присвятили Військово-історичному музею, який розташований у ВПУ № 7. На конвертах — різні експозиції музею, кожна з яких унікальна.

Керівник музею Володимир Поляков зазначив, що експозиція поповнюється майже кожного дня — воїни, які знаходяться на фронті. волонтери, небайдужі кременчужани передають в музей унікальні експонати російсько-української війни.

— Запрошую всіх відвідати наш музей й познайомитися з його експозицією.

  

На всіх конвертах наклеєні марки F (Герб Кременчука), які погасили печаткою Укрпошти «Кременчук — місто легенд…». 

ПО ТЕМІ:

Кременчуцьке товариство філателістів випустило іменні конверти з нагоди ювілею заслуженого працівника освіти Івана Максака

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателісти Спілка філателістів Кременчука головпоштампт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх