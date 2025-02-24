«Побільше б таких, як він — і ми б їх всіх вибили»: у Кременчуці попрощатися із полеглим захисником Дмитром Садовенком

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 215

Військовий шлях Дмитро розпочав ще у 2018 році — приєднався до лав Збройних сил України на контрактну службу

Сьогодні, 24 лютого, у Кременчуцькому міському палаці культури в сотанню путь провели полеглого на війні українського оборонця, молодшого лейтенанта Дмитра «Плюсіка» Садовенка. Народився чоловік 1 червня 1999 року у Кременчуці. Закінчив ліцей № 30 «Олімп», пізніше освіту здобував у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Військовий шлях Дмитра розпочався ще задовго до початку повномасштабного вторгнення — у 2018 році він підписав контракт і приєднався до лав Збройних сил України. За 7 років служби мав багато військових нагород.

Хол міського палацу культури ледь вмістив усіх бажаючих, які прийшли попрощатися з полеглим воїном. Зібралися його рідні, друзі, знайомі, колеги та товариші батьків, приїхали бойові побратими й самого Дмитра.

Військовослужбовці з позивними «Роджер» та «Тигр» служили з Дмитром в одній роті. Розповідають: той був у них головним сержантом і навчав усього, що треба знати під час служби.

— Вчив, як правильно стріляти, як прицілюватися правильно. Дуже скрупульозний у цих питаннях був. Усе старався робити правильно, і нас так само навчав. Показував, як виживати, — пригадує «Роджер».

Чоловіки продовжують: попри те, що Дмитро був молодшим за інших в їхній роті, його усі поважали і завжди дослухалися.

— Зовсім не бентежило те, що він молодий. У нас і командир теж молодший. Він знав свою справу — це головне. У нас завдяки йому загиблих дуже мало в роті було. Так, багато виходили після штурмів з пораненнями, але втрат майже не було. Побільше б таких хлопців, як він, і у ті місця, де найгарячіше — от з ними можна воювати. Ми б тоді їх усіх дуже швидко перебили, — ділиться «Тигр».

Лише приємні спогади про Дмитра лишилися і у ще одного його побратима, військовослужбовця із позивним «Барон».

— Ми із 2022 року служили з ним разом. Дуже хороший командир був. Наш головний сержант. Дуже шкода, що такими молодими хлопці гинуть — він міг би ще дуже багато усього зробити для України, — додає «Барон».

Служили чоловіки разом в одній роті у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Проте влітку минулого року Дмитро перевівся до 17-ї окремої важкої механізованої бригади.

Лише приємними спогадами діляться про Дмитра і його товариші із цивільного життя.

— Він був дуже доброю, світлою, позитивною людиною. Ми з ним багато спілкувалися у юнацькі роки, коли нам по 14-16 років було. Потім роз'їхалися на навчання, то спілкувалися вже менше. Але у спогадах завжди про нього буде тільки хороше, — розповідає нам товариш загиблого, Антон.

У складі бригади Дмитро служив на посаді командира стрілецької роти, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу міста Суджа на Курщині Російської Федерації. Світла пам’ять полеглому воїну! — додає «Лиман».

У Дмитра лишилися батьки, бабуся та кохана дівчина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

























Фото: Яна Гудзь