За три роки війни в Україні викрили 102 агентурні мережі та засудили 1300 зрадників — Малюк

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Ще 3 тисячам осіб СБУ повідомила у підозрі щодо державної зради, вони затримані та очікують рішень суду

Служба безпеки України за три роки повномасштабної війни викрила 102 агентурні мережі російських спецслужб. Деякі з них готували замахи на керівників держави та її силових органів. Ще 3 тисячам осіб СБУ повідомила у підозрі щодо державної зради — вони затримані та очікують рішень суду. Також в Україні з початку повномасштабного вторгнення оголошено понад 3 тисячі підозр в держзраді.

Про це учора заявив голова СБУ Василь Малюка під час форуму «Україна. Рік 2025».

За словами очільника СБУ, серед викритих агентурних мереж є ті, які планували ліквідувати президента України Володимира Зеленського та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Він зазначив, що виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони, а керували операцією російське ФСБ.

— Вони були затримані на стадії завершення замаху. Це був справжній провал. Путін після цього зняв очільника 5 управління ФСБ генерала Беседу. У нас в матеріалах офіційно задокументовані куратори від ФСБ по Україні — Перлін та весь його відділ, які прямо ставили задачу, платили за це гроші, - заявив Василь Малюк.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення оголошено понад 3 тисячі підозр у державній зраді, а понад 1300 зрадників вже отримали вироки суду. Зазвичай це 12-15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Не пали своїх, «Спали» ФСБешника» — СБУ закликає повідомляти на її чатбот про спроби вербування

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, 12 лютого ми писали, що СБУ викрила у своїх лавах високопосадовця, який був агентом російського ФСБ.

Пресслужба СБУ раніше повідомляла, що вдалося запобігти теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. СБУ також викрила агентурну групу РФ, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилу.

«Кременчуцький Телеграф» 1-го лютого повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.