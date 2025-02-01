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На Полтавщині виявили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурювали військових до дезертирства

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 465 Коментарів: 1

В СБУ розповіли, що на вулицях розклеювались агітаційні листівки з QR-кодом організації та закликами до зриву мобілізації

Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які, зокрема, намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Про це повідомили у Службі безпеки України. 

За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

— Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані «солдатські комітети» для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті, — йдеться у повідомленні.

Учасники «Робітничого фронту України» створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів. В СБУ розповіли, що на вулицях розклеювались агітаційні листівки з QR-кодом організації та закликами до зриву мобілізації.

 

Щодня фігуранти обходили не менше 30 адрес, де розміщували «агітки» на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку вони обладнали підпільні «типографії» прямо у власних помешканнях.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

 

— Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них — студенти, інша — працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого «профспілкового куратора» з росії, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці знайшли відповідні плакати, комуністичну літературу. Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим — суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Нагадаємо, СБУ затримала адвоката, який сам вербував агентів для російського ГРУ, а потім захищав їх у судах.

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Автор: Телеграф
Теги: СБУ мобілізація комуністи
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Коментарі: 1

4 932
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:36

івушкіна перевірте, то ще той сепар


0 0

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