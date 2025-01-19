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СБУ затримала адвоката, який сам вербував агентів для російського ГРУ, а потім захищав їх у судах

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 339

 

Столичного адвоката завербували під час його перебування на території Росії ще у 2015 році

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а потім захищав у судах уже викритих поплічників ворога. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі задокументували, як юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території Росії ще у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ. За кожне виконане завдання російський агент отримував грошову «винагороду» від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.

Співробітники СБУ задокументували злочини адвоката та затримали його за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм куратором з ГРУ та іншими агентами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання агенту-адвокату запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 17 січня ми повідомляли, що у Полтаві затримали головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця», яка «зливала» до ФСБ інформацію про військові ешелони. Зрадниця передавала ворогу інформацію про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів через свого чоловіка-бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює проти України на східному фронті. 

Раніше ми писали, що кременчуцький адвокат Б., якого підозрюють у перешкоджанні діяльності військовослужбовців Збройних сил України, міг виїхати за кордон завдяки лікарям. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про адвоката Б., який займається адвокатською діяльністю із 2008 року та раніше очолював один із відділів у міськвиконкомі.

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Кременчуцький адвокат, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, міг виїхати за кордон завдяки лікарям

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ агенти РФ Адвокат зрадник затримали
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