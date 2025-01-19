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Учора в Кременчуці невідомий автомобіль збив пішохода — чоловіка госпіталізували, а водія розшукує поліція

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 111

 

Поліція встановлює причини та обставини ДТП, в якій травмовано людину, та закликає відізватися свідків ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 18 січня, близько 23.00 на вулиці Київській у Кременчуці. Поліція встановлює причини та обставини події.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, невстановлений автомобіль, що рухався від проспекту Свободи, здійснив наїзд на 53-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

— До уваги кременчужан! Якщо ви стали свідком або очевидцем даної пригоди, для відтворення обставин ДТП та встановлення водія і транспортного засобу, який скоїв наїзд на пішохода, просимо повідомити нам інформацію за телефонами: +380 (98) 739 26 30, +380 (96) 122 55 74 або 102, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня у місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода — постраждалого госпіталізували. А 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук ДТП пішохід травмований
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