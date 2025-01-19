Учора в Кременчуці невідомий автомобіль збив пішохода — чоловіка госпіталізували, а водія розшукує поліція

Поліція встановлює причини та обставини ДТП, в якій травмовано людину, та закликає відізватися свідків ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 18 січня, близько 23.00 на вулиці Київській у Кременчуці. Поліція встановлює причини та обставини події.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, невстановлений автомобіль, що рухався від проспекту Свободи, здійснив наїзд на 53-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).
Нагадаємо, 17 січня у місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода — постраждалого госпіталізували. А 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода.
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